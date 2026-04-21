Евгений Жуков стал советником главы Нацполиции после отставки

Евгений Жуков. Фото: УНИАН

Бывший глава патрульной полиции Евгений Жуков, который недавно подал в отставку на фоне последствий трагического теракта в Голосеевском районе Киева, не покидает структуру правоохранительных органов. Он официально займет новую должность - советника главы Национальной полиции Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Евгений Жуков станет советником главы Нацполиции

По словам министра, на новой должности Жуков будет заниматься стратегическим направлением, в частности, "вовлеченностью полиции в войну". Клименко подчеркнул, что отставка была личным решением Жукова, обусловленным моральной ответственностью офицера.

"Это человек, который занимался войной, "Хищник" прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда — и вчера мы с ним об этом говорили - двое полицейских допустили большую ошибку при выполнении своей основной функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, что он принял решение. И он сказал: "Господин министр, я заявлю сейчас о том, что я ухожу в отставку". Но я очень хотел, чтобы он остался в команде", — сказал Клименко.

Игорь Клименко отметил, что это могут быть не последние кадровые решения, и дальше их будет принимать непосредственно глава Нацпола. В то же время министр озвучил жесткое принципиальное требование по обновлению состава: отныне на должности заместителей по служебной подготовке в каждом подразделении будут назначать исключительно людей, которые имеют реальный боевой опыт.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, волну общественного возмущения и дальнейшие кадровые изменения спровоцировал инцидент во время недавнего вооруженного теракта в Киеве, произошедшего в субботу, 18 апреля. Отметим, что в результате теракта погибли семь человек.

На видеокадры, которые были отсняты очевидцами, попал момент, как двое патрульных полицейских побежали прочь с места стрельбы. Более того, они оставили в зоне поражения гражданских людей, среди которых был раненый ребенок.

После огласки в сети руководство немедленно отстранило указанных патрульных от исполнения обязанностей. Было назначено служебное расследование, по результатам которого беглые полицейские уже получили подозрения.