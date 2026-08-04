Фальшивые проверки СБУ: в столице пенсионеры лишились миллионных сбережений

Задержание фигуранта дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Столичные пенсионеры потеряли более 12,5 миллиона гривен, поверив мошенникам, выдававших себя за сотрудников Службы безопасности Украины. Те требовали перечислить средства для проверки.

Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

В Киеве мошенники выдали себя за сотрудников СБУ и похитили деньги у пенсионеров

По данным следствия, жертвами действий мошенников стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Изъятые средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Женщина передала поддельным правоохранителям 42 тысячи долларов и 665 евро, тогда как мужчина отдал из квартиры значительно большую сумму — 225 тысяч долларов и 11 250 евро. Задачей курьера было забрать наличные у доверчивых граждан и сразу перечислить их на криптокошелек, указанный организаторами преступной схемы.

Во время задержания правоохранители провели осмотр автомобиля подозреваемого, где обнаружили ещё более 32 600 долларов США, 1610 евро и 450 тысяч гривен, в связи с чем мужчину теперь проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.

Деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Известно, что 47-летнему жителю столицы уже официально объявлено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах в соответствии с частью 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, установив возможность внесения залога в размере почти 1 миллиона гривен, о чем сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как ранее писали Новини.LIVE, 4 августа СБУ совместно с пограничниками и Нацполицией ликвидировала масштабную схему незаконной переправки мужчин за границу, которой руководил 33-летний уроженец Черкасской области при активном содействии администрации одного из столичных хостелов, занимавшейся поиском клиентов.

Кроме того, в Киеве задержали 42-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу во дворе жилых домов, произведя пять выстрелов в воздух и напугав жильцов.