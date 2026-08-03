В Киеве раскрыли схему фиктивных браков с целью уклонения от мобилизации

Правоохранители раскрывают схему уклонения от мобилизации. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, организовавшую схему уклонения от мобилизации с помощью фиктивных браков. За 7 тысяч долларов военнообязанным обещали отсрочку от мобилизации и якобы законный выезд за границу. Всем четырем фигурантам уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Киева в понедельник, 3 августа.

В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации через фиктивный брак

По данным следствия, трое уроженцев Васильковского района организовали своеобразное "свадебное" агентство, специализировавшееся на оформлении фиктивных браков. К схеме они привлекли жительницу Тернопольщины, которая имела инвалидность и якобы нуждалась в постороннем уходе.

Именно с ней военнообязанным предлагали заключить фиктивный брак. В дальнейшем это должно было создать основания для оформления ухода, получения отсрочки от мобилизации и якобы законного выезда за пределы Украины.

Клиентов отбирали по нескольким критериям: они должны были быть военнообязанными, стремиться избежать службы и быть платежеспособными.

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Как работала схема

Чтобы фиктивный брак выглядел убедительно, организаторы продумывали каждую деталь. Они поддерживали романтическую переписку между "женихами и невестами", организовывали для них совместные фотосессии и требовали приобрести обручальные кольца для церемонии.

Кроме того, будущих "молодоженов" заставляли выучить биографические данные друг друга, чтобы во время проверок сотрудниками государственных учреждений они могли безошибочно отвечать на вопросы.

По версии следствия, организаторы также уверяли, что после оформления брака военнообязанный якобы сможет беспрепятственно выехать за границу, а вся история завершится "медовым месяцем" с билетом в один конец.

Задержание и подозрения

Полное сопровождение оформления фиктивного брака и подготовка необходимого пакета документов стоили 7 тысяч долларов.

Одну из сообщниц правоохранители задержали во время получения второй части оговоренного вознаграждения. После этого полицейские задержали и других участников схемы.

В настоящее время следователи Оболонского управления полиции сообщили всем четырём фигурантам о подозрении — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что для справедливой мобилизации необходимо ввести комплекс ограничений для уклонистов. По её словам, разработанные законопроекты предусматривают, в частности, ограничение доступа к отдельным государственным услугам, пользование водительским удостоверением и арест счетов.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года СБУ и Нацполиция раскрыли шесть новых схем уклонения от мобилизации, действовавших в Киевской и Николаевской областях. Злоумышленники продавали фиктивные документы, "бронь", отсрочки, инвалидность и незаконный выезд за границу. Организаторов схем задержали, им сообщили о подозрении.