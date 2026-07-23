Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Голос Мариуполя: в Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко"

Голос Мариуполя: в Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко"

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 18:16
В Киеве состоялась презентация «Дневника Екатерины Савенко»: книга о Мариуполе
"Дневник Екатерины Савенко". Фото: пресс-релиз

В Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко". Это военные мемуары жительницы Мариуполя, в которых она описывает страшные события первых месяцев оккупации в 2022 году. На страницах книги — личные страхи, переживания автора и последние пронзительные обращения к обществу и семье.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на презентации.

"Дневник Екатерины Савенко" — голос женщины, который звучит даже после смерти

Книгу "Дневник Екатерины Савенко" презентовали в Музее истории города Киева. В издание вошли 34 записи, которые жительница Мариуполя делала с первого дня большой войны до своей гибели. Катерина записывала, как её семья, соседи и другие мирные жители пытались выжить под обстрелами.

"Я не устаю верить, что все мы выживем ради того, чтобы потомки узнали, что на самом деле происходило в Украине в 2022 году", — пишет Екатерина в своём дневнике.

Презентація книги "Щоденник Катерини Савенко"
Презентация книги "Дневник Екатерины Савенко". Фото: пресс-релиз

До полномасштабного вторжения она работала на металлургическом комбинате имени Ильича, а после сознательно поставила себе цель документировать ужасы оккупации. Жизнь в подвале, приготовление еды на костре, смерть друзей и соседей, собственные страхи и воспоминания о счастливой мирной жизни.

Читайте также:

"С первых дней она сидела то на кухне, то в гостиной, записывала, а потом просила меня перечитать записанное. После обстрела 9 марта у неё дрожали руки, она говорила: "Запиши, что было сегодня", — поделилась воспоминаниями дочь автора Надежда Савенко-Ламерт.

Надія Савенко-Ламерт
Дочь автора Надежда Савенко-Ламерт. Фото: пресс-релиз

Сестра Екатерины, Надежда Волошина, тоже знала о её миссии: "Сестра рассказывала, что было страшно, очень страшно. Громко, не было света, воды, газа, магазины не работали, постоянные обстрелы. Она просила меня, если с ней что-то случится, найти дневник и обнародовать его. Но я тогда не придала этому значения и не думала, что ситуация станет настолько страшной. Последние слова она сказала мне 5 марта: "Давай не будем прощаться..."

Катерина Савенко
Екатерина Савенко. Фото: пресс-релиз

Во время обстрела Екатерина получила тяжелые ранения и попала в больницу, а её муж Виталий погиб. Через несколько суток огонь охватил и медицинское учреждение. Женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись, а её дочь пряталась в подвале. Именно этот отрывок жизни — кажется самым страшным в дневнике.

"Мы должны понимать, какой чрезвычайно тяжёлый подвиг совершила эта женщина, чтобы этот дневник появился. В те дни, в первые месяцы временной оккупации Мариуполя в 2022 году, она нашла в себе моральные силы всё записать. Тот, кто возьмет книгу в руки — она на украинском языке, но большая часть этого дневника была написана на русском языке. Язык меняется по ходу повествования и завершается именно на украинском", — анализирует трансформацию автора руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович.

 Антон Дробович
Руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович. Фото: пресс-релиз

Екатерина умерла 4 апреля 2022 года. Ее мать смогла найти дневник и вывезти его из Мариуполя. Книга издана по инициативе и при поддержке фонда Рината Ахметова в рамках проекта Музей "Голоса мирных", который с 2014 года собрал уже более 145 тысяч историй украинцев.

"Главная цель — издать книгу на европейских языках. Мы уже сейчас ведем переговоры о выпуске на немецком языке с двумя издательствами. Мы показали ее в формате видеоспектакля в Польше и будем издавать в виде книги. Для нас страны Балтии, Скандинавия и Франция имеют первостепенное значение. Главная большая цель — это издать, но правильно, на английском языке. Что значит «правильно»? Мы хотим издать книгу с партнером, который позволит нам сделать её заметной в исторических, научных и политических кругах", — делится планами.

Щоденник Катерини Савенко
Дневник Екатерины Савенко. Фото: пресс-релиз

Предисловия к дневнику написали лауреат Нобелевской премии мира Александр Матвийчук и экс-руководитель Института национальной памяти Антон Друбович. Иллюстрации нарисовал художник Антон Логов.

Выставка Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, посвященная дневнику Екатерины Савенко, пройдет в Киеве с 21 июля до конца августа. Посетить её можно в Музее истории города Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7).

Как ранее писали Новини.LIVE, оккупанты распродают квартиры мариупольцев, которым удалось покинуть город. Речь идет о почти 4 тысячах квартир.

Также журналисты Новини.LIVE рассказывали о ситуации с топливом в Мариуполе. Кризис привел к росту цен до 1,5 тысячи рублей за литр.

Мариуполь оккупация война в Украине книга
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации