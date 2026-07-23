Голос Мариуполя: в Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко"

"Дневник Екатерины Савенко". Фото: пресс-релиз

Анна Сирык Журналистка

В Киеве состоялась презентация книги "Дневник Екатерины Савенко". Это военные мемуары жительницы Мариуполя, в которых она описывает страшные события первых месяцев оккупации в 2022 году. На страницах книги — личные страхи, переживания автора и последние пронзительные обращения к обществу и семье.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик побывала на презентации.

"Дневник Екатерины Савенко" — голос женщины, который звучит даже после смерти

Книгу "Дневник Екатерины Савенко" презентовали в Музее истории города Киева. В издание вошли 34 записи, которые жительница Мариуполя делала с первого дня большой войны до своей гибели. Катерина записывала, как её семья, соседи и другие мирные жители пытались выжить под обстрелами.

"Я не устаю верить, что все мы выживем ради того, чтобы потомки узнали, что на самом деле происходило в Украине в 2022 году", — пишет Екатерина в своём дневнике.

Презентация книги "Дневник Екатерины Савенко". Фото: пресс-релиз

До полномасштабного вторжения она работала на металлургическом комбинате имени Ильича, а после сознательно поставила себе цель документировать ужасы оккупации. Жизнь в подвале, приготовление еды на костре, смерть друзей и соседей, собственные страхи и воспоминания о счастливой мирной жизни.

"С первых дней она сидела то на кухне, то в гостиной, записывала, а потом просила меня перечитать записанное. После обстрела 9 марта у неё дрожали руки, она говорила: "Запиши, что было сегодня", — поделилась воспоминаниями дочь автора Надежда Савенко-Ламерт.

Дочь автора Надежда Савенко-Ламерт. Фото: пресс-релиз

Сестра Екатерины, Надежда Волошина, тоже знала о её миссии: "Сестра рассказывала, что было страшно, очень страшно. Громко, не было света, воды, газа, магазины не работали, постоянные обстрелы. Она просила меня, если с ней что-то случится, найти дневник и обнародовать его. Но я тогда не придала этому значения и не думала, что ситуация станет настолько страшной. Последние слова она сказала мне 5 марта: "Давай не будем прощаться..."

Екатерина Савенко. Фото: пресс-релиз

Во время обстрела Екатерина получила тяжелые ранения и попала в больницу, а её муж Виталий погиб. Через несколько суток огонь охватил и медицинское учреждение. Женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись, а её дочь пряталась в подвале. Именно этот отрывок жизни — кажется самым страшным в дневнике.

"Мы должны понимать, какой чрезвычайно тяжёлый подвиг совершила эта женщина, чтобы этот дневник появился. В те дни, в первые месяцы временной оккупации Мариуполя в 2022 году, она нашла в себе моральные силы всё записать. Тот, кто возьмет книгу в руки — она на украинском языке, но большая часть этого дневника была написана на русском языке. Язык меняется по ходу повествования и завершается именно на украинском", — анализирует трансформацию автора руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович.

Руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович. Фото: пресс-релиз

Екатерина умерла 4 апреля 2022 года. Ее мать смогла найти дневник и вывезти его из Мариуполя. Книга издана по инициативе и при поддержке фонда Рината Ахметова в рамках проекта Музей "Голоса мирных", который с 2014 года собрал уже более 145 тысяч историй украинцев.

"Главная цель — издать книгу на европейских языках. Мы уже сейчас ведем переговоры о выпуске на немецком языке с двумя издательствами. Мы показали ее в формате видеоспектакля в Польше и будем издавать в виде книги. Для нас страны Балтии, Скандинавия и Франция имеют первостепенное значение. Главная большая цель — это издать, но правильно, на английском языке. Что значит «правильно»? Мы хотим издать книгу с партнером, который позволит нам сделать её заметной в исторических, научных и политических кругах", — делится планами.

Дневник Екатерины Савенко. Фото: пресс-релиз

Предисловия к дневнику написали лауреат Нобелевской премии мира Александр Матвийчук и экс-руководитель Института национальной памяти Антон Друбович. Иллюстрации нарисовал художник Антон Логов.

Выставка Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, посвященная дневнику Екатерины Савенко, пройдет в Киеве с 21 июля до конца августа. Посетить её можно в Музее истории города Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7).

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