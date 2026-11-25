Горела автостоянка, погиб мужчина: последствия атаки на Киевщину
В ночь на среду, 25 ноября, россияне атаковали Белоцерковский район Киевщины. Погиб мужчина 1974 года рождения.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Последствия обстрела Белоцерковского района Киевщины ночью 25 ноября
Горела автостоянка. Возгорание уже потушили. Получили повреждения два грузовика и торговое заведение. На месте атаки работают оперативные службы.
Воздушную тревогу в Белоцерковском районе Киевской области ночью 25 ноября объявляли дважды. Первая длилась с 02:23 до 03:32, а повторная — с 04:26 до 05:14. В 02:31, в 03:21 и в 04:43 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о реактивном БпЛА из Черниговской области в направлении Белой Церкви.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Киеве сообщал, что поздно вечером 24 ноября россияне атаковали Шевченковский район Киева. Под ударом оказался двор многоэтажного дома. Пострадали два человека.
Также мы писали о российском ударе по Киеву днем 24 ноября. По информации мэра столицы Виталия Кличко, БпЛА упал в Голосеевском районе. Загорелся склад.