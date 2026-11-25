Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/MNSKOB

В ночь на среду, 25 ноября, россияне атаковали Белоцерковский район Киевщины. Погиб мужчина 1974 года рождения.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

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Скриншот сообщения t.me/tkachenkotymur

Последствия обстрела Белоцерковского района Киевщины ночью 25 ноября

Горела автостоянка. Возгорание уже потушили. Получили повреждения два грузовика и торговое заведение. На месте атаки работают оперативные службы.

Воздушную тревогу в Белоцерковском районе Киевской области ночью 25 ноября объявляли дважды. Первая длилась с 02:23 до 03:32, а повторная — с 04:26 до 05:14. В 02:31, в 03:21 и в 04:43 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о реактивном БпЛА из Черниговской области в направлении Белой Церкви.

Скриншот сообщения t.me/kpszsu

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Киеве сообщал, что поздно вечером 24 ноября россияне атаковали Шевченковский район Киева. Под ударом оказался двор многоэтажного дома. Пострадали два человека.

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