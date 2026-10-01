Ночью 1 октября 2026 года РФ обстреляла Киев

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В ночь на четверг, 1 октября, российские военные нанесли удары по Киеву. Под обстрелом оказались два района столицы. Возникли пожары. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Киевской городской военной администрации

Обстрел Киева ночью 1 октября

В Соломенском районе загорелось кафе на первом этаже жилого дома, а в Оболонском районе — здание склада. В другом месте в Оболонском районе обломки упали на открытую территорию.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате удара по Святошинскому району Киева 30 сентября погибли трое человек из одной семьи. Тела двух женщин извлекли из-под завалов дома, а третья пострадавшая скончалась по дороге в больницу. Выжил только парень: в момент обстрела он находился у друзей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрия Ситара писал, что в течение сентября РФ, обстреливая Киевскую область, более 330 раз нарушила законы войны. Жертвами атак стали 17 мирных жителей региона. Еще более 80 человек получили ранения.