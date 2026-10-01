Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Горят кафе и склад: последствия ночного обстрела Киева

Горят кафе и склад: последствия ночного обстрела Киева

Ua ru
1 октября 2026 01:58
Ночью 1 октября 2026 года РФ обстреляла Киев
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В ночь на четверг, 1 октября, российские военные нанесли удары по Киеву. Под обстрелом оказались два района столицы. Возникли пожары. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Ночью 1 октября 2026 года РФ обстреляла Киев
Скриншот сообщения Киевской городской военной администрации

Обстрел Киева ночью 1 октября

В Соломенском районе загорелось кафе на первом этаже жилого дома, а в Оболонском районе — здание склада. В другом месте в Оболонском районе обломки упали на открытую территорию.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате удара по Святошинскому району Киева 30 сентября погибли трое человек из одной семьи. Тела двух женщин извлекли из-под завалов дома, а третья пострадавшая скончалась по дороге в больницу. Выжил только парень: в момент обстрела он находился у друзей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрия Ситара писал, что в течение сентября РФ, обстреливая Киевскую область, более 330 раз нарушила законы войны. Жертвами атак стали 17 мирных жителей региона. Еще более 80 человек получили ранения.

Читайте также:
Киев пожар обстрелы война в Украине атака
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации