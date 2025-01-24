Что известно о последствиях атаки "Шахедов" на Киевщину ночью 24 января 2024 года

Пожар после обстрела. Фото: Николай Калашник/Telegram

В результате атаки ударных БпЛА на Киевскую области в ночь на 24 января получили повреждения многоэтажка и частный дом. Воздушная тревога в регионе продолжается.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник.

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Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно о последствиях атаки на Киевщину в ночь на 24 января

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 01:26. В 02:58 в Киевской ОВА отметили, что в регионе по вражеским беспилотникам работают силы ПВО.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

В 03:54 стало известно, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в одном из населенных пунктов области произошел пожар в нескольких квартирах десятиэтажного дома. Есть разрушения фасада на 6–9 этажах. На месте работают все оперативные службы. Жителей дома эвакуировали.

В другом населенном пункте возник пожар площадью 120 квадратных метров в частном двухэтажном доме. Информацию о пострадавших и степени повреждений уточняют.

Напомним, в ночь на 24 января в Киевской области во второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.

Также мы сообщали, что в результате ракетно-дронового удара, который россияне нанесли по Запорожью в ночь на 23 января, получили травмы более полусотни человек. Под обстрелом оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура.