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Отель "Украина" в Киеве продали за 2,5 млрд гривен владельцу киберспортивной команды NAVI

18 сентября 2024 14:32
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Гостиницу Украины в Киеве продали Максиму Криппе за 2,5 млрд гривен
Отель Украина в Киеве. Фото: УНИАН
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине 18 сентября прошел онлайн-аукцион по продаже ГП "Отель "Украина"" в рамках крупной приватизации. В торгах победил предприниматель бизнесмен в сфере игр и киберспорта Максим Криппа, заплативший за покупку 2,5 млрд гривен.

Об этом стало известно из открытой системы онлайн-торгов Prozorro.

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Кто соревновался за гостиницу "Украина" в Киеве

Отметим, что стартовая стоимость гостиницы на аукционе составила чуть более 1,95 млрд. гривен без налога на добавленную стоимость. Торги проводились по правилам трехраундового английского аукциона с повышением цены.

Всего соревновались три участника, однако ни один не поднял ставки выше начальной заявки. В результате победило ООО "Ола Файн", которое предложило наивысшую ставку в 2,5 млрд гривен, что в 2,4 раза выше начальной цены. Также в аукционе принимали участие ООО "Аларит-Пром" Сергея Сподина и ООО "Житомирский Мебельный Комбинат" Вадима Григорьева.

Аукцион отель Украина
Объявлены результаты торгов в гостинице "Украина". Фото: скриншот

В дальнейшем 2,5 млрд гривен за гостиницу "Украина" поступит в государственный бюджет.

Кто купил отель Украина и что известно о Максиме Криппе

Победитель аукциона, ООО "Ола Файн" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества. За 2023 год предприятие заработало 334 000 грн, а выручка за первое полугодие 2024 года пока не опубликована.

Бенефециаром ООО "Ола Файн" является Максим Криппа, который кроме того приобрел еще в 2020 году гостиницу "Днепр" на улице Крещатик в Киеве, а в 2023 году обзавелся загородным комплексом с виллой и несколькими гостевыми домами, спа-центром, рестораном и территории в Конча-Заспе.

О Максиме Криппе, купившем отель "Украина" известно не так много. Бизнесмен не давал интервью в СМИ, не публикует в соцсетях ничего о своей жизни. Однако известно, что для него первым крупным бизнесом для предпринимателя стал именно игровой. В частности, в 2006-м он открыл в Броварах общество с ограниченной ответственностью "Монако Клуб", которое занималось азартными играми. В YouControl значится, что в списке учредителей этой компании он был до 2015 года, а в 2011 году в список учредителей "Монако Клуб" добавилось ООО "ЛЕО КОРПОРЕЙШН УКРАИНА".

Максим Криппа
Максим Криппа. Фото: соцсети

Азартный бизнес снова привлек внимание Максима Криппаи в 2012 году в онлайн-сегменте. Бизнес он разивал совместно с Максимом Поляковым, бывшим владельцем американской ракетной компании Firefly. Известно, что осенью в 2013 году партнеры владели оператором онлайн-гемблинга GGS 50% на 50%.

Кроме того, Максима Криппу связывали с сетью онлайн-казино "Вулкан" (ООО "КОНКУЭРОР").

С июля 2022 года Криппа стал конечным бенефициарным владельцем самой известной украинской киберспортивной команды NaVi (Natus Vincere), за 12 лет существования заработавшей более 18 миллионов долларов. Стоимость самой команды оценивается в $100 млн. Также бизнесмен связан с Maincast, занимающимся киберспортивными трансляциями, и владеет долей этой компании в доле более 25%.

Год назад, в сентябре 2023 года, Максим Криппа купил компанию GSC Game World, которая разрабатывает популярную игру о Чернобыльской зоне STALKER, и славится серией игр-стратегий "Казаки".

Что известно об отеле "Украина"

Отель "Украина" имеет 363 номера, шесть конференц-залов, комнаты для переговоров, паркинг на 80 машин. Также есть укрытие, где можно проводить мероприятия на 50 человек.

Отель увеличил свою выручку в 2023 году почти на 55% до 32 млн грн, свидетельствуют данные YouControl. В прошлом году госпредприятие сократило убыток примерно на 58% до 11,1 млн. грн.

А за первое полугодие 2024 года выручка гостиницы выросла вдвое до 24,8 млн гривен по сравнению с первым полугодием 2023 года. За шесть месяцев 2024 года убытки сократились вчетверо — до 1,6 млн гривен.

Напомним, гостиница "Украина" в 2021 году 28 декабря перешла в управление Министерства инфраструктуры Украины. До этого ГП находилось в сфере Государственного управления делами.

В июне 2024 года глава фонда государственного имущества Виталий Коваль во время выступления на форуме во Львове заявил, что в Украине планируют приватизировать гостиницы "Украина" и "Казацкая". Эту информацию затем подтвердил и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Киев аукцион приватизация Фонд госимущества продажа отель "Украина"

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