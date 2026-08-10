Более 17 тысяч гостей посетили "Вирій": как прошел фестиваль в Киеве

Фестиваль "Вирій.Просто неба". Фото: пресс-релиз

Этого фестиваля мы ждали целый год. "Вирій.Просто неба" — место, где сочетаются этническая и электронная музыка, свобода самовыражения и театральные перформансы. На live-сцене выступили NAZVA, Крихитка x HORROR ХОР, Святослав Вакарчук и Марина Круть. Сотни киевлян почувствовали ритм лета под биты Holly North, KADIRISTY и Biggi Veira — GusGus DJ Set.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык посетила фестиваль.

Свобода тела и духа: как прошел "Вирій.Просто неба"

Самое громкое этнико-электронное событие лета прошло в павильоне КИТ на ВДНХ. Это уже второй год подряд команда Куража поражает креативным подходом и новым взглядом на национальную этнику.

Под открытым небом сотни украинцев прониклись духом этнической культуры и проявили креативность, создавая наряды, свободные от предрассудков. За два дня Вирій посетили 17 тысяч гостей. Все билеты были раскуплены за два дня до начала мероприятия, а более 10% гостей, относящихся к льготным категориям, воспользовались бесплатным входом.

Гости Вирія. Фото: пресс-релиз

В лайнапе сочетались электронные сеты и песни известных исполнителей. Всего — 20 украинских и международных исполнителей, которые создали атмосферу мистического полета. Среди них: Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Vivienne Mort, Олег Скрипка & Вопли Видоплясова, GANNA, The Maneken и Zombies in Miami.

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"Это была моя давняя мечта. Расправиться, встать, потанцевать, и чтобы зрители тоже танцевали. Я хотела быть другой на этот раз — выпустить на волю внутренних детей, поиграть на барабане, сделать не так, как я обычно делаю музыку, изменить подход", — рассказывала о своих впечатлениях Марина Круть в соцсетях.

Марина Круть на Вирії. Фото: пресс-релиз

Также своими впечатлениями поделился немецкий электронный музыкант Holly North, который выступал на Вирії уже во второй раз: "Киев, ты снова украл моё сердце! Я вернусь. Мы обязательно должны это повторить!"

Театральную программу в этом году создали режиссёры Татьяна Костынюк и Максим Свец под кураторством Ивана Уривского, а отдельный перформанс представил Freedom Ballet. За основу взяли мотивы повести Ольги Кобылянской "В воскресенье рано утром копала зелье". Они не ставили спектакль, а существовали в предложенных обстоятельствах, окутанных мистикой и ощущением приближения неизвестного.

Freedom Ballet на Вирії. Фото: пресс-релиз

Особенность Вирія в этом году — официальные бракосочетания. Свою любовь зарегистрировали 20 пар. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с "Дією", Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством юстиции Украины.

Свадьба на фестивале. Фото: пресс-релиз

Ни для кого не секрет, что дресс-код тут чрезвычайно важен. В этом году на мероприятие в повседневной одежде пришли лишь 300 из 17 тысяч посетителей. Именно возможность проявить свою креативность, вернуться к корням и по-новому ощутить внутреннюю свободу — особенность этого фестиваля.

"В первую очередь это возрождение наших украинских традиций. Это глубина, это современность. Если бы было больше таких мероприятий, мы, наверное, очень расцвели бы и укоренились в своей украинской идентичности", — убеждена Зоряна.

Зоряна заранее готовила образ для "Вирія". Фото: Новини.LIVE

"Кайф от того, что ты можешь показать свою аутентичность и быть с разными незнакомыми людьми как бы в одном кругу. Созерцая такие красивые образы, мы вдохновляемся украинской культурой. Мы показываем, что мы — несокрушимый народ", — считает Светлана.

Светлана черпает вдохновение в украинской этнике. Фото: Новини.LIVE

"Это что-то космическое, что-то вневременное, что-то очень современное и одновременно что-то родное. Украинская культура — это то, что мы должны помнить и нести с собой дальше, передавать нашим детям. Это наше наследие", — поделился мыслями Евгений.

Евгению близка тема свободы на Вирії. Фото: Новини.LIVE

"Вирій" — это этническо-электронное мероприятие, которое в 2025 году организовала команда Кураж. Первый "Вирій" собрал 12 тысяч посетителей. Сейчас организаторы уже работают над следующим, третьим мероприятием. Его детали объявят позже.

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