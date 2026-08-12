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Главная Киев Киевлянам обещают, что зимой в домах будет +15 °C: что с ТЭЦ

Киевлянам обещают, что зимой в домах будет +15 °C: что с ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 12:01
Температура в квартирах Киева зимой: прогнозы эксперта Корольчука
Последствия российских ударов по ТЭЦ в Киеве зимой 2025 года. Фото из архива: Reuters

Из-за разрушения столичных ТЭЦ киевлянам следует готовиться к сложной и прохладной зиме с температурой в домах на уровне +12...+15 °C. Оперативные ремонтные работы позволят лишь частично восстановить теплоснабжение, но надеяться на чудо не стоит, поскольку Россия готовит новые обстрелы и постоянно совершенствует свое вооружение.

Такую оценку в эфире "Ранок.LIVE" дал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В Киеве удалось лишь частично отремонтировать ТЭЦ

В этом отопительном сезоне жителям Киева придется столкнуться со значительным снижением температуры в домах. Столичные теплоэлектроцентрали не смогут выйти на полную мощность из-за нанесённых ранее российских ударов. Как сообщил в эфире Юрий Корольчук, обогреть квартиры до привычных показателей не удастся независимо от того, насколько суровыми будут погодные условия.

"В лучшем случае температура в помещениях будет, скажем так, на уровне 12–15 градусов в коридоре. И всё. То есть больше, в принципе, они не вытянут", — констатировал эксперт.

Основной причиной таких ограничений является техническое состояние городской инфраструктуры. В настоящее время ожидается, что Дарницкая ТЭЦ-4 после проведения необходимых работ сможет выдавать лишь до 50% от своих прежних мощностей. Что касается ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, прогнозы немного более оптимистичны — там предполагается восстановление рабочего потенциала на уровне до 70%.

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"Потому что эти повреждения фактически не уничтожают объект как таковой? Его можно восстановить, но для этого нужно время. И вот на данный момент то, что можно восстановить в оперативном режиме, — это оперативные ремонты, и всё. Примерно до 70% ТЭЦ-5 и 6 и до 50 процентов ТЭЦ-4", — пояснил Корольчук.

Несмотря на то, что вокруг объектов генерации активно формируются системы защиты, вероятность новых ударов остается критической угрозой.

"То есть противовоздушная оборона, к сожалению, находится в сложной ситуации. Это признают и президент, и правительство, и все остальные. Поэтому это, наверное, ключевой вопрос, который будет стоять, так сказать, на повестке дня", — подытожил соучредитель Института энергетических стратегий.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Киеве сложилась непростая ситуация с подготовкой города к отопительному сезону. Так, столичные власти решили модернизировать локальную котельную на Теремках, чтобы увеличить её мощность с 30 до 250 многоэтажек. Однако масштабная децентрализация теплоснабжения спровоцировала конфликт с местными жителями, которые категорически выступают против вырубки старых деревьев вокруг строительной площадки.

Столичная администрация категорически опровергает слухи о критически низком уровне готовности к зиме в 6%, уверяя, что реальная готовность инфраструктуры уже превысила отметку в 50%. Кроме того, чиновники сообщают, что проекты по восстановлению теплоэлектроцентралей, их физической защите и обустройству резервного питания стабильно профинансированы на 70–80%.

Некоторые эксперты уже прогнозируют, что в предстоящем отопительном сезоне киевляне рискуют массово остаться без тепла из-за глобальной нехватки генерирующих мощностей в городе. Кризис представляет прямую угрозу для более чем 2500 многоквартирных домов.

В июне отмечалось, что в нынешних военных реалиях банальное восстановление разрушенных крупных ТЭЦ является абсолютно бесполезной тратой ресурсов. Причиной называют осведомленность российских войск о точных местах расположения энергообъектов и регулярные атаки. Украине необходимо экстренно изменить стратегию восстановления критической инфраструктуры, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Киев отопительный сезон ТЭЦ эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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