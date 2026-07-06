Киевляне спасали автомобили из горящего кооператива после удара со стороны России

Гаражный кооператив в Донецком районе после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

В результате очередного обстрела Киева 6 июля в Дарницком районе был полностью уничтожен и сожжен местный гаражный кооператив. Несмотря на колоссальную утрату личного имущества, автомобилей и результатов многолетнего труда, пострадавшие киевляне демонстрируют невероятную моральную стойкость и благодарят спасателей ГСЧС. Самое главное — то, что в эпицентре взрывов чудом уцелели люди.

Об этом жители поврежденных соседних многоэтажек и владельцы автомобилей рассказали корреспондентке Новини.LIVE Диане Шликовой.

Первые минуты после взрывов

Киевлянин Михаил, являющийся одним из владельцев полностью разрушенного кирпичного гаража, рассказал, что узнал о масштабном пожаре непосредственно от сотрудников охраны кооператива. У мужчины было всего 20 минут, чтобы добраться до места происшествия и эвакуировать хоть какие-то ценные вещи.

Ему повезло: Михаил успел вывезти свой автомобиль из бокса за считанные минуты до того, как сильный огонь окончательно уничтожил все остальное имущество внутри.

"Это наши реалии, это наше настоящее, это Киев. Очень неприятно, что мы живем в таком красивом городе и в такой безумной опасности", — заявил пострадавший мужчина.

Потеря семейного дела

Другой местный житель, Александр, вместе со своим сыном строил и активно работал в этом гаражном кооперативе на протяжении последних десяти лет. Вражеский ракетный удар в одно мгновение лишил семью нескольких смежных помещений, дорогого мотоцикла и двух личных автомобилей.

Несмотря на то, что от техники остался лишь пепел, мужчина поблагодарил спасателей ГСЧС за быструю локализацию огня.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ночной обстрел жилых кварталов столицы привел к очень серьезным и трагическим последствиям для многих семей. Число погибших в результате ударов и падения обломков в городе возросло до 12 человек, почти 50 получили ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что спасатели продолжают расчищать завалы в поврежденных домах Киева. Под завалами в Дарницком районе еще могут находиться люди.