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Число пострадавших в Киеве возросло до 25, — Кличко о последствиях атаки

13 декабря 2023 04:37
обновлено: 05:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Число пострадавших в Киеве возросло до 25, — Кличко о последствиях атаки
Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: ви.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко подытожил количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Киева ночью, 13 декабря. По его словам, уже известно о 25 травмированных, все из Днепровского района.

Об этом Виталий Кличко написал в Telegram.

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Что известно о пострадавших в Киеве 13 декабря

"По информации медиков, уже 25 пострадавших в Днепровском районе столицы. 13 госпитализированы в больницы. 12 получили помощь на месте" , - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Также Кличко подытожил последствия ракетных обстрелов Киева по состоянию на 04:26 утра:

  • в Днепровском районе — поврежден многоквартирный жилой дом, из которого эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двое неходящих. Возле этого дома горели машины. Также был пожар в частном доме и пострадали помещения детской больницы;
  • в Деснянском районе — пылал обломок упавшей на открытой территории ракеты;
  • в Дарницком районе был пожар в частном доме.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 04:55. Известно о 34 пострадавших, по данным мэра Киева. Из них 15 госпитализировали, в том числе 2 детей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 05:08. Кличко также сообщает о повреждении водопроводной сети в Днепровском районе. Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Там работают аварийные бригады.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

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