Число пострадавших в Киеве возросло до 25, — Кличко о последствиях атаки
Мэр Киева Виталий Кличко подытожил количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Киева ночью, 13 декабря. По его словам, уже известно о 25 травмированных, все из Днепровского района.
Об этом Виталий Кличко написал в Telegram.
Что известно о пострадавших в Киеве 13 декабря
"По информации медиков, уже 25 пострадавших в Днепровском районе столицы. 13 госпитализированы в больницы. 12 получили помощь на месте" , - говорится в сообщении.
Также Кличко подытожил последствия ракетных обстрелов Киева по состоянию на 04:26 утра:
- в Днепровском районе — поврежден многоквартирный жилой дом, из которого эвакуировали 15 жителей, в том числе четверо детей и двое неходящих. Возле этого дома горели машины. Также был пожар в частном доме и пострадали помещения детской больницы;
- в Деснянском районе — пылал обломок упавшей на открытой территории ракеты;
- в Дарницком районе был пожар в частном доме.
Обновлено 04:55. Известно о 34 пострадавших, по данным мэра Киева. Из них 15 госпитализировали, в том числе 2 детей.
Обновлено 05:08. Кличко также сообщает о повреждении водопроводной сети в Днепровском районе. Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.
Там работают аварийные бригады.
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