"Автострада" разрушает киевские водоемы - что известно

Авто компании "Автострада". Фото: Автострада

В Киеве разворачивается очередной скандал вокруг деятельности крупной инфраструктурной компании — группы компаний "Автострада". Фирма причастна к уничтожению природных водоемов в пределах столицы.

Об этом сообщил общественный активист Владимир Бондаренко в Facebook.

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Под прицел критики попал владелец компании Максим Шкиль. Его обвиняют не только в получении сверхприбылей с государственных подрядов, но и в пренебрежении экологическими нормами.

По словам Бондаренко, Шкиль активно осваивает многомиллионные средства из бюджета, при этом экономя на природоохранных мероприятиях.

В частности, в сообщении говорится, что компания, вместо соблюдения экологических стандартов, продолжает вмешиваться в природную среду столицы — засыпая водоемы и нарушая ландшафтную целостность города.

Он подчеркнул, что по данным расследователей, "Автострада" перевела 12,8 миллиона гривен жене руководителя Государственной службы восстановления Андрея Рубеля — что вызывает подозрения в потенциальном конфликте интересов.

В прокуратуре сообщили о загрязнении водоемов

Как пишет Киевская городская прокуратура, начато расследование из-за загрязнения водоема возле Подольского моста.

Пост Киевской городской прокуратура. Фото: скриншот

"В социальных сетях распространено видео, на котором зафиксировано как из бетоносмесителя сливают остатки бетона в водоем возле Подольского моста. На замечания мужчины, который возмущен такими действиями, водитель бетоносмесителя не реагирует", — говорится в сообщении.

По факту загрязнения земель веществами, которые могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде, Днепровская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по статье 239 Уголовного кодекса Украины. Следователи теперь выясняют обстоятельства инцидента и ищут виновных в порче водоема.

Загрязнение водоемов в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Загрязнение водоемов в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что в Одессезафиксировали частичное загрязнение побережья из-за утечки остатков нефтепродуктов, которая произошла в результате затопления российских танкеров в Керченском проливе. Городские власти оперативно начали мероприятия по ликвидации последствий и недопущению масштабной экологической катастрофы.

А недавно мы писали об очередном выбросе мазута на одесское побережье.