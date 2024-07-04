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Когда ждать отключения света — как будут работать графики в Киеве завтра

4 июля 2024 22:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 5 июля
Девушка держит фонарик. Фото: unsplash
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 5 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Длительные отключения будут связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений, а в течение остальных часов будут действовать три очереди.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может меняться.

Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.

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