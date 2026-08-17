В крупном ДТП под Киевом пострадали четыре человека

Оказание медицинской помощи раненым. Фото: ГСЧС Киевской области

На трассе Киев — Чоп в Бучанском районе произошло крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей, в результате которого пострадали несколько человек. Пассажиры оказались зажатыми в искореженных каркасах транспортных средств, из-за чего их пришлось вырезать из салонов автомобилей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Киевской области.

Столкновение трёх автомобилей

Автомобильная авария произошла днем возле поселка Калиновка Бучанского района, полностью заблокировав движение на одной из полос скоростной магистрали. Удар был такой силы, что кузов одной из машин Chevrolet Lacetti превратился в груду металла.

Изуродованный автомобиль после ДТП. Фото: ГСЧС Киевской области

"До прибытия подразделения ГСЧС другие участники дорожного движения самостоятельно деблокировали девочку 2018 года рождения, которую осмотрела бригада скорой медицинской помощи", — сообщили в ГСЧС.

Для освобождения пассажиров сотрудникам ГСЧС пришлось полностью срезать двери и стойки разбитого автомобиля.

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"С помощью гидравлических ножниц спасатели провели деблокировку гражданки 1964 года рождения и передали её сотрудникам скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали в больницу г. Киева, еще трое пострадавших госпитализированы в Макаровскую больницу", — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Киеве возле станции метро автомобиль BMW врезался в летнюю террасу кафе. В салоне находились двое мужчин, одного из которых после аварии увезла скорая помощь. К счастью, на момент столкновения людей на летней террасе заведения и на тротуаре рядом не было.

Также мы сообщали, что полиция Киева объявила подозрение 46-летнему мужчине, который во время случайного конфликта на улице Дмитровской достал пневматический револьвер под патрон Флобера и расстрелял чужую иномарку BMW. Мужчина повредил багажник и стекло из-за того, что водитель на несколько минут перекрыл ему свободный проход.