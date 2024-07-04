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Львовяне могут получить до 200 тыс. грн за приобретенные электрогенераторы — детали

4 июля 2024 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львов готовится к зиме — обновление городских программ в поддержку энергоэффективности
Электрогенераторы на улице. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове продолжается подготовка к зиме. Власти решили обновить несколько городских программ.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 4 июля.

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По словам Садового, теперь львовяне смогут получить до 200 тысяч гривен компенсации за приобретенные мощные электрогенераторы.

В обновление городских программ входит также возмещение за солнечные электростанции, а также до 30% на энергосберегающие мероприятия и ремонты жилых домов.

"Предприниматели имеют право получить до 50% и 300 тыс грн на энергосберегающее оборудование", — добавил Садовый.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, в Украине придумали новый фейк об отключениях электроэнергии. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.

Также народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал, сколько энергоблоков будет восстановлено в Украине до конца 2024 года. По его словам, речь идет о восьми.

Львов электроэнергия электроснабжение Андрей Садовый генераторы

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