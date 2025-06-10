Обстрел Киева 10 июня — пожары, повреждения и разрушения

Поврежденный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Россияне в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами. Из-за этого во многих районах столицы зафиксированы пожары, повреждения и разрушения.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

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В КГВА отметили, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру столицы. По состоянию на 03:25 известны следующие данные.

Дарницкий район:

пожар в нежилом здании;

разрушение жилого дома. Предварительно — без возгорания;

падение остатков сбитого БпЛА в зеленой зоне;

частичное разрушение в нежилой зоне;

повреждения в гаражном кооперативе;

возгорание складских помещений. Также горит лесополоса по другому адресу;

пожар в жилом доме.

Оболонский район:

повреждение двух этажей жилого дома;

возгорание в офисном здании;

падение обломков на открытой местности;

разрушение жилого дома.

Голосеевский район: падение обломков дрона на территории нежилого здания.

Деснянский район: в результате падения частей сбитого БпЛА загорелся автомобиль.

Шевченковский район:

пожар в жилом доме;

повреждение дома по другому адресу.

Подольский район: повреждение нежилых помещений.

"Продолжает поступать информация. Атака продолжается! Находитесь в укрытиях", — добавили в Киевской ОГА.

Напомним, недавно стало известно, что в столице в результате атаки РФ есть пострадавшие.

Также мы писали, что враг этой ночью атаковал дронами Одессу. В результате поврежден роддом и фиксируются другие повреждения.