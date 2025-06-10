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Главная Киев Массированный обстрел Киева — первые детали последствий атаки

Массированный обстрел Киева — первые детали последствий атаки

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Дата публикации 10 июня 2025 03:35
Обстрел Киева 10 июня — пожары, повреждения и разрушения
Поврежденный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Россияне в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами. Из-за этого во многих районах столицы зафиксированы пожары, повреждения и разрушения.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация. 

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В КГВА отметили, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру столицы. По состоянию на 03:25 известны следующие данные.

Дарницкий район:

  • пожар в нежилом здании;
  • разрушение жилого дома. Предварительно — без возгорания;
  • падение остатков сбитого БпЛА в зеленой зоне;
  • частичное разрушение в нежилой зоне;
  • повреждения в гаражном кооперативе;
  • возгорание складских помещений. Также горит лесополоса по другому адресу;
  • пожар в жилом доме.

Оболонский район:

  • повреждение двух этажей жилого дома;
  • возгорание в офисном здании;
  • падение обломков на открытой местности;
  • разрушение жилого дома.

Голосеевский район: падение обломков дрона на территории нежилого здания.

Деснянский район: в результате падения частей сбитого БпЛА загорелся автомобиль.

Шевченковский район:

  • пожар в жилом доме;
  • повреждение дома по другому адресу.

Подольский район: повреждение нежилых помещений.

"Продолжает поступать информация. Атака продолжается! Находитесь в укрытиях", — добавили в Киевской ОГА.

Напомним, недавно стало известно, что в столице в результате атаки РФ есть пострадавшие.

Также мы писали, что враг этой ночью атаковал дронами Одессу. В результате поврежден роддом и фиксируются другие повреждения.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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