Обстрел Киева 10 июня — пожары, повреждения и разрушения

Массированный обстрел Киева — первые детали последствий атаки
Россияне в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами. Из-за этого во многих районах столицы зафиксированы пожары, повреждения и разрушения.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 10 июня
В КГВА отметили, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру столицы. По состоянию на 03:25 известны следующие данные.
Дарницкий район:
- пожар в нежилом здании;
- разрушение жилого дома. Предварительно — без возгорания;
- падение остатков сбитого БпЛА в зеленой зоне;
- частичное разрушение в нежилой зоне;
- повреждения в гаражном кооперативе;
- возгорание складских помещений. Также горит лесополоса по другому адресу;
- пожар в жилом доме.
Оболонский район:
- повреждение двух этажей жилого дома;
- возгорание в офисном здании;
- падение обломков на открытой местности;
- разрушение жилого дома.
Голосеевский район: падение обломков дрона на территории нежилого здания.
Деснянский район: в результате падения частей сбитого БпЛА загорелся автомобиль.
Шевченковский район:
- пожар в жилом доме;
- повреждение дома по другому адресу.
Подольский район: повреждение нежилых помещений.
"Продолжает поступать информация. Атака продолжается! Находитесь в укрытиях", — добавили в Киевской ОГА.
Напомним, недавно стало известно, что в столице в результате атаки РФ есть пострадавшие.
Также мы писали, что враг этой ночью атаковал дронами Одессу. В результате поврежден роддом и фиксируются другие повреждения.
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