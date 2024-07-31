Атака ударных дронов на Киев ночью 31 июля – последствия от КМВА.

Работа украинских сил ПВО. Фото: Вечерний Киев / Сергей Михальчук

В Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака удачных беспилотников на Украину стала одной из самых массированных за всю войну.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников" , - отметили в КМВА.

После повторного объявления воздушной тревоги в Киеве в ведомстве добавили, что несколько ударных беспилотников снова направляются в Киев.

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