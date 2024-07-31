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Масштабная атака БпЛА на Киев — ПВО сбила рекордное количество "шахедов"

31 июля 2024 06:29
обновлено: 06:50
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака ударных дронов на Киев ночью 31 июля – последствия от КМВА.
Работа украинских сил ПВО. Фото: Вечерний Киев / Сергей Михальчук
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака удачных беспилотников на Украину стала одной из самых массированных за всю войну.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников" , - отметили в КМВА.

После повторного объявления воздушной тревоги в Киеве в ведомстве добавили, что несколько ударных беспилотников снова направляются в Киев.

Новость дополняется...

Киев беспилотники КГГА Киевская область обстрелы оккупанты ПВО опасность война в Украине війна атака

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