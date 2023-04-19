Киевский ботсад Гришко во время войны - репортаж

Уникальные орхидеи Национального ботанического сада успешно пережили зиму. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В ноябре прошлого года Новини.LIVE одними из первых написали о том, что уникальная коллекция экзотических растений киевского Национального ботсада им. Н. Гришко оказалась на грани гибели. Это удивительное тропическое царство защищали от киевской зимы только оранжерейное стекло и отопление. Но стекла вылетали от "прилетов", а отопление вместе со светом исчезало после очередных обстрелов.

К счастью, украинцы в очередной раз доказали, что они не только несокрушимая, но и невероятно отзывчивая нация. Благодаря донатам, которые были потрачены на генераторы и топливные пеллеты, Национальный ботанический сад смог пережить зиму. В его оранжереях по-прежнему победно цветут орхидеи — назло всем тем, кто хотел уничтожить это уникальное чудо вместе со всей Украиной.

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Зима под обстрелами

"Как мы пережили эту зиму — один бог знает, — говорит старший научный сотрудник отдела тропических растений, доктор биологических наук Роман Иванников. — Пережили только благодаря людям, благодаря неравнодушной общественности — и украинской, и зарубежной. За это им низкий поклон. Когда люди несмотря на то, что у них у самих элементарно иногда нет света и тепла, беспокоятся о растениях — это, на мой взгляд, говорит об очень высоком уровне нашего общества".

Роман Иванников демонстрирует генератор. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В конце ноября, когда сбор донатов только начинался, температура в большой купольной оранжерее не поднималась выше +11°С. Для теплолюбивых тропических растений это едва не стало смертным приговором — для нормального существования им нужно не менее +20°С.

Деньги на отопление оранжерей Национального ботсада помогал собирать международный благотворительный фонд "Пели кен лив". В общей сложности было собрано более 3 миллионов гривен — они пошли на покупку пеллет для котельных, которыми обогревались оранжереи, и на сопутствующие материалы.

Большая купольная оранжерея. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Эти пеллеты нам очень помогли — особенно в начале зимы, когда мы еще не могли подключиться к городской системе отопления. А были и отдельные благотворители — например, Вадим Келлер, владелец телеграм-канала "Келлер FM" объявил среди подписчиков сбор, и для нас купили три тепловых насоса. Потом нам помог Полтавский горнообогатительный комбинат — просто взял и перевел на спецсчет ботсада миллион гривен. Одним словом, если бы не добрые люди — мы бы просто не выжили", — констатирует Роман Иванников.

Роман Иванников возле купольной оранжереи. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Благодаря донаторам у ботсада также появилось четыре генератора — один из них подарило киевское отделение Международного Красного Креста. Однако даже несмотря на наличие автономного тепла и света сотрудникам пришлось всю зиму круглосуточно дежурить в оранжереях.

"Нужно было следить за печками, нужно было оперативно реагировать на экстренные ситуации. Например, когда были "прилеты" на Выдубичах, у нас на старых оранжереях выбило стекла. Слава богу, новый оранжерейный комплекс не пострадал, но в коллекционных оранжереях такое случалось, причем неоднократно. В таких случаях нужно сразу реагировать, потому что от холодного воздуха все моментально вымерзает", — объяснил Иванников.

Старая купольная оранжерея. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидариум по-прежнему готов радовать посетителей. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Не дожившие до весны

Благодаря донатам украинцев и героическим усилиям сотрудников ботсада большая часть тропической коллекции успешно пережила зиму. Но некоторым растениям не повезло.

"У нас была очень хорошая коллекция панданусов — это такое большое болотное растение. Но практически все их мы потеряли, потому что они растут в воде, а вода остывает мгновенно. Погибли два больших кофейных дерева — они очень теплолюбивые, поэтому не выдержали первыми, - перечисляет Роман Иванников. — Еще мы потеряли некоторые цизальпинии, анубиасы, лапагерии. Для коллекции как таковой потери некритичны, но погибли довольно интересные и ценные растения, и мы не знаем, сможем ли мы при нынешних условиях их восстановить».

Много водных растений погибло и в бассейнах теперь почти нет зелени. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Раньше на этом участке не было свободного места. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Растений стало меньше, но мостик в большой купольной оранжерее, на котором любят фотографироваться посетители, по-прежнему живописен. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Ученый надеется, что со временем эти вопросы будут решены, но признается, что сейчас потери воспринимаются очень болезненно — на выращивание отдельных экземпляров ушли десятилетие. На самом деле оценить реальный масштаб потерь можно будет лишь через пять-шесть месяцев: некоторые растения серьезно пострадали от холода, но все еще живы. Оправятся ли они окончательно — пока неясно.

Следы обморожения на листьях. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Пострадавшие пальмы. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В ожидании потепления

Несмотря на то, что на улице уже весна, киевский ботсад продолжает жить в режиме строгой экономии — оранжереи отапливают только ночью. Отапливаться круглосуточно для ботсада пока недоступная роскошь: неизвестно, сколько еще продлится апрельское похолодание и хватит ли дорогих пеллет.

"Когда днем есть солнышко, нам более-менее хорошо — тогда все нагревается, — говорит одна из сотрудниц ботсада . — А когда солнца нет, здесь очень холодно. Вы даже на ощупь можете почувствовать, какие растения холодные".

Тропические лианы вынуждены сейчас расти в спартанских условиях. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Она предлагает потрогать один из фикусов — глянцевые листья действительно холодны как лед. Столбик термометра в большой купольной оранжерее показывает +13°С. В орхидариуме теплее, хоть и все равно недостаточно для комфортного существования растений. Однако орхидеи, наперекор всем невзгодам, не желают сдаваться и цветут всеми цветами радуги.

Роман Иванников в орхидариуме. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Орхидеи в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Цветы в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 10

Хищное растение непентес перенесло зиму неплохо. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

На дорожках оранжерей по-прежнему стоят металлические бочки — их поставили еще осенью, чтобы разводить костры на случай, если тепла начнет критически не хватит. Несколько раз они и вправду пригодились — например, в декабре, когда после очередного массированного обстрела Киев надолго остался без света и тепла.

Металлические бочки для обогрева из оранжерей пока не убирают. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Теперь их, наверное, уже можно будет убрать", — говорит Роман Иванников, однако в голосе у него слышится суеверное сомнение. Так что возникает подозрение, что бочки все-таки останутся на своем месте — во всяком случае, на какое-то время.

Работники ботсада ухаживают за растениями. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Помощь все еще нужна

На самом деле проблема состоит в том, что даже когда централизованное отопление работает, ботсаду постоянно не хватает средств на его оплату.

"Тарифы очень высокие, а мы, к сожалению, организация, которая платит так же, как и производственные предприятия, которые имеют прибыль. И это законодательный нонсенс: мы государственное неприбыльное учреждение, мы содержим эти растительные коллекции не ради собственной выгоды", — объясняет Иванников.

Коллекция камелий и азалий. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

По его словам, в мире вообще не существует прибыльных ботанических садов — все они тем или иным образом поддерживаются государством или через благотворительные фонды.

"Ботсады выполняют научно-просветительскую функцию: мы изучаем флору, мы рассказываем о ней людям, формируем у общественности экологический подход к окружающей среде. Конечно, мы, как можем, пытаемся совмещать это с каким-то зарабатыванием денег, чтобы не сидеть на шее у государства. Однако быть прибыльным или хотя бы самодостаточным ботанический сад не может, особенно в нынешних реалиях", — резюмирует он.

Азалии в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Азалии в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Азалии в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Азалии в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Азалии в оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В оранжереях ботанического сада. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 6

В прошлом году Национальному ботаническому саду не повезло вдвойне: из-за боевых действий он был закрыт всю весну и потерял свой "золотой" сезон — цветение сирени, на которое обычно приходят посмотреть десятки тысяч посетителей. В этом году ботсад надеется наверстать упущенное: начало мая уже не за горами, и вскоре здесь зацветут не только все 90 сортов сирени, но и более 500 разновидностей пионов — одна из самых больших коллекций в Европе.

В начале апреля в ботсаду уже цветут магнолии. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тем не менее, выручка от продажи билетов покрывает лишь незначительную часть расходов. А между тем сотрудники ботсада уже начинают готовиться к следующей зиме: необходимо заранее перестроить существующую систему отопления, чтобы сделать ее как можно более надежной и автономной. Поэтому сбор средств продолжается, и будущее уникальной коллекции Национального ботсада все еще зависит от помощи украинцев.

Благотворительный взнос можно перечислить на специальный счет ботанического сада:

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

Юридична адреса: 01014, м.Київ, вул. Тимірязєвська, 1

ЄДРПОУ 05417228

П/р: UA188201720313281002301003119 в ДКСУ м.Києва,

МФО 820172

Призначення платежу: благодійна допомога

Счета для благотворительных взносов проекта "Тепло для оранжерей":

Счет в гривне:

БО "БФ "Пелі кен лів"

Код ЄДРПОУ 41215609

п/р UA353052990000026001016221820

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ

МФО 305299

Призначення платежу: благодійна допомога

Оплатить через LiqPay ссылку: https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/i19148057514

Реквизиты платежей в иностранной валюте можно найти на официальном сайте Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины.