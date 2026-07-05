Мужчина взорвал гранату в Киеве: пострадали двое правоохранителей

Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В Подольском районе Киева 5 июля раздался взрыв. В результате инцидента пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и нарушитель, угрожавший им гранатой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию.

Взрыв в Подольском районе Киева 5 июля

В полиции рассказали, что патрульные остановили в Подольском районе мопедиста, нарушившего правила дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в розыске. После этого он достал гранату и начал угрожать, что взорвет ее. Вскоре раздался взрыв.

"В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель", — говорится в сообщении.

Известно, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

Скриншот публикации Нацполиции

Как писали Новини.LIVE, в Киевской области дожди размыли Национальное военное кладбище. В частности, провалился асфальт, а насыпные дороги размыло, кроме того, грунт смыло потоками воды.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха после обстрелов и пожаров. По прогнозу синоптиков, умеренные дожди помогут очистить воздух, поскольку осадки будут способствовать вымыванию взвешенных частиц из атмосферы.