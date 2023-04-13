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В Днепропетровской области частные газотрейдеры незаконно получали средства вместо госкомпании, —СБУ

13 апреля 2023 13:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Днепропетровской области частные газотрейдеры незаконно получали средства вместо госкомпании, —СБУ
Представитель службы безопасности в амуниции. Фото: Апостроф
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО "НАК "Нафтогаз Украины". На Днепропетровщине могло сорваться отопительный сезон из-за сделки частного газотрейдера.

Об этом информирует СБУ.

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К организации сделки причастен топ-менеджмент столичного предприятия-газотрейдера. В 2020 году компания из Киева заключила соглашение с одним из теплогенерирующих предприятий Днепропетровщины.

Несмотря на договор, в середине февраля 2021 года эта столичная компания полностью прекратила поставки голубого топлива в регион. В ситуацию вмешалось государство, поскольку гарантом бесперебойного теплоснабжения населению правительство Украины. Таким образом газ для отопления Днепропетровщины брали из ресурса Нафтогаза.

Впрочем, АО НАК "Нафтогаз Украины" не получило за это средства. В результате использования частной компанией из Киева недостоверных сведений в официальных документах, все деньги от теплогенерирующего предприятия Днепропетровщины пошли на счета столичной компании. Позже чиновники этой структуры легализовали средства через подконтрольные коммерческие структуры.

Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах. Также задокументировано несколько переводов на личные банковские карты фигурантов.

На основании собранных улик правоохранители сообщили директору, коммерческому директору, юрисконсульту компании-газотрейдера, а также их сообщнику о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • Ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • Ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения — держания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что по материалам Службы безопасности, сегодня 13 апреля, арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Он пытался произвести перерегистрацию всех активов на другую компанию.

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