Главная Киев На Киевщине прогремели взрывы — в ОВА назвали причину

На Киевщине прогремели взрывы — в ОВА назвали причину

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 03:45
Что известно о ночных взрывах на Киевщине 25 декабря 2025 года
Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

Взрывы раздаются на Киевщине сейчас, ночью в четверг, 25 декабря. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили, что в регионе есть вражеские БпЛА, по которым работают силы ПВО.

Читайте также:
Робота ПВО на Киевщине ночью 25 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Киевской ОВА

Что известно о взрывах на Киевщине ночью 25 декабря

По состоянию на 03:40, по информации Воздушных сил ВС Украины, БпЛА с юга Черниговщины летели на Киевщину: Борисполь или Киев.

Атака БпЛА ночью 25 декабря 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 03:43 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Где объявили воздушную тревогу ночью 25 декабря

Воздушная тревога ночью 25 декабря 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:45 25 декабря

По состоянию на 03:45 тревога, кроме Киевщины, продолжается в Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Днепропетровщины, Донетчины, Харьковщины, Черниговщины и Киев.

Напомним, 24 декабря россияне атаковали Чернигов. Дрон попал в многоэтажку.

Также мы сообщали, что порт Пивденный в Одесской области временно закрывали. Причиной стало подсолнечное масло, которое попало в акваторию Черного моря в результате российских ударов по резервуарам.

Киев взрыв обстрелы Новости Киева война в Украине беспилотник
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
