В субботу утром в Киеве раздался взрыв.

В Киевской области были слышны взрывы — что известно
17 августа 2024 07:24
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
В субботу утром в Киеве был слышен взрыв. По предварительным данным, источник звука был вне города.
Об этом сообщило "Суспільне Новини" 17 августа.
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По предварительным данным, взрыв прогремел в Броварах, звук дошел до города. Также сообщалось о работе ПВО.
Воздушная тревога была объявлена в 7:05, звук взрыва был слышен около 7:17. В 7:07 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА.
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