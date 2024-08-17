В субботу утром в Киеве раздался взрыв.

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В субботу утром в Киеве был слышен взрыв. По предварительным данным, источник звука был вне города.

Об этом сообщило "Суспільне Новини" 17 августа.

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Сообщение "Общественного". Фото: скриншот

По предварительным данным, взрыв прогремел в Броварах, звук дошел до города. Также сообщалось о работе ПВО.

Сообщения в пабликах. Фото: скриншот

Воздушная тревога была объявлена в 7:05, звук взрыва был слышен около 7:17. В 7:07 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА.