Вечірні вибухи на Київщині 23 квітня 2025 року — що відомо про обстріл

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Вибухи лунають на Київщині зараз, пізно ввечері в середу, 23 квітня. У регіоні триває повітряна тривога.

В ОВА повідомили про рух ворожих БпЛА та роботу ППО.

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Скриншот повідомлення Київської ОВА

Що відомо про вибухи в Київській області ввечері 23 квітня

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 22:23. Станом на 22:25, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА в центрі Черкаської області летіли в напрямку Київщини. О 22:51 курс на Київщину та Вінниччину тримали декілька груп із півночі Черкащини, а о 23:37 військові попередили, що безпілотники на півдні Київської області прямують на північ.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 23:40 У Київській ОВА зазначили, що в повітряному просторі регіону зафіксували безпілотники. По ворожих цілях працюють сили ППО. Громадян закликали залишатися в укриття й у жодному разу не фіксувати на фото та відео роботу захисників України, збиття та падіння повітряних цілей.

Де ще оголосили повітряну тривогу ввечері 23 квітня

Станом на 23:44 23 квітня повітряна тривога, крім Київської області, триває у ще десятьох областях: Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях.