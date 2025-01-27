Взрывы в Киевской области 27 января — подробности от ОВА

Пожар после взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

В Киевской области вечером 27 января раздавались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными беспилотниками, на которые охотятся силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киевской области 27 января

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — отметили в ведомстве.

Также в ОВА призывают соблюдать информационную тишину и не снимать и не публиковать работу украинских защитников.

Сообщение Киевской ОВА в Telegram. Фото: скриншот

Незадолго до взрыва Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в сторону региона, а по состоянию на 23:10 на карте воздушной тревоги зафиксировали движение "шахедов" в Киевской области.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что во время воздушной тревоги вечером 27 января взрывы раздавались в Харькове. Жителей области предупреждали об угрозе ударных БпЛА.

Также громко было в ночь на 27 января. Взрывы слышали жители Днепра и пригорода Черкасс после объявления об опасности российской атаки.

