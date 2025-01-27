Взрывы в Киевской области 27 января — подробности от ОВА

На Киевщине прогремели взрывы — подробности от ОВА
В Киевской области вечером 27 января раздавались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными беспилотниками, на которые охотятся силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области 27 января
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — отметили в ведомстве.
Также в ОВА призывают соблюдать информационную тишину и не снимать и не публиковать работу украинских защитников.
Незадолго до взрыва Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в сторону региона, а по состоянию на 23:10 на карте воздушной тревоги зафиксировали движение "шахедов" в Киевской области.
Напомним, что во время воздушной тревоги вечером 27 января взрывы раздавались в Харькове. Жителей области предупреждали об угрозе ударных БпЛА.
Также громко было в ночь на 27 января. Взрывы слышали жители Днепра и пригорода Черкасс после объявления об опасности российской атаки.
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