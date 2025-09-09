Взрывы на Киевщине - что известно

Взрывы. Иллюстративное фото: Reuters

В Киевской области утром 9 сентября раздались звуки взрывов. Область находится под атакой российских БпЛА.

Об этом сообщили в Киевской военной администрации.

Реклама

Читайте также:

Киевщина под ударом российских дронов

Российские оккупанты атаковали область с помощью беспилотников. Воздушная тревога объявлена в Бучанском и Вышгородском районах. По целям работают силы ПВО, сообщили в Киевской ОГА.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников",— призывают жителей региона.

Заявление Киевской ОВА. Фото: скриншот Telegram

Напомним, в ночь на 9 сентября российская армия атаковала Украину дронами — силам ПВО удалось уничтожить 60 целей.

А также стало известно, что с начала года РФ усилила обстрелы Украины в пять раз.