Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине прогремели сильные взрывы

На Киевщине прогремели сильные взрывы

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:47
Взрывы на Киевщине - что известно
Взрывы. Иллюстративное фото: Reuters

В Киевской области утром 9 сентября раздались звуки взрывов. Область находится под атакой российских БпЛА.

Об этом сообщили в Киевской военной администрации.

Реклама
Читайте также:

Киевщина под ударом российских дронов

Российские оккупанты атаковали область с помощью беспилотников. Воздушная тревога объявлена в Бучанском и Вышгородском районах. По целям работают силы ПВО, сообщили в Киевской ОГА.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников",— призывают жителей региона.

Вибухи в Київській області - що відомо
Заявление Киевской ОВА. Фото: скриншот Telegram

Напомним, в ночь на 9 сентября российская армия атаковала Украину дронами — силам ПВО удалось уничтожить 60 целей.

А также стало известно, что с начала года РФ усилила обстрелы Украины в пять раз.

взрыв Киевская область обстрелы дроны война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации