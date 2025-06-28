Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине прогремели взрывы — работает ПВО

На Киевщине прогремели взрывы — работает ПВО

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 22:50
Взрывы на Киевщине 28 июня — в регионе работает ПВО
Мобильная группа ПВО. Фото: ОК "Север"
Ключові моменти Взрывы в Киевской области 28 июня

Поздно вечером 28 июня в Киевской области прогремели мощные взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона по российским ударным дронам.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Киевской области 28 июня

Воздушные силы сообщали, что в воздушном пространстве Украины находятся десятки дронов. Оккупанты запустили беспилотники и по Киеву и области. В городе уже раздавались взрывы.

Обстріли Київщини 28 червня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Накануне глава КГВА Тимур Ткаченко предупреждал, что к городу приближаются российские ударные БпЛА и будет работать ПВО.

"Киевляне, прошу вас в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Также напоминаю, и настойчиво прошу не фиксировать последствия атаки и работу ПВО, не передавать эту информацию, не продавать ее и нигде не публиковать", — подчеркнул Ткаченко.

Вибух у Київській області 28 червня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, вечером 28 июня взрывы также раздавались в Харькове. Там произошел пожар в частном доме.

Кроме того, громко было в Днепре. Россияне атакуют украинские города ударными дронами.

взрыв Киевская область обстрелы ПВО дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации