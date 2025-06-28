Взрывы на Киевщине 28 июня — в регионе работает ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: ОК "Север"

Поздно вечером 28 июня в Киевской области прогремели мощные взрывы. В регионе работает противовоздушная оборона по российским ударным дронам.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киевской области 28 июня

Воздушные силы сообщали, что в воздушном пространстве Украины находятся десятки дронов. Оккупанты запустили беспилотники и по Киеву и области. В городе уже раздавались взрывы.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Накануне глава КГВА Тимур Ткаченко предупреждал, что к городу приближаются российские ударные БпЛА и будет работать ПВО.

"Киевляне, прошу вас в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Также напоминаю, и настойчиво прошу не фиксировать последствия атаки и работу ПВО, не передавать эту информацию, не продавать ее и нигде не публиковать", — подчеркнул Ткаченко.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, вечером 28 июня взрывы также раздавались в Харькове. Там произошел пожар в частном доме.

Кроме того, громко было в Днепре. Россияне атакуют украинские города ударными дронами.