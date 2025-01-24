Ночная воздушная тревога на Киевщине и в других областях 24 января 2025 года — что известно

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушную тревогу объявили на Киевщине сейчас, ночью в пятницу, 24 января. Также красные на карте воздушных тревог еще несколько областей.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге в Киевской области ночью 24 января

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:21. Военные предупредили, что БпЛА через север Черкасской области летят на Киевщину.

Где еще объявили воздушную тревогу в ночь на 24 января

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:24 24 января

По состоянию на 00:24 24 января на карте воздушных тревог, кроме Киевщины, красные Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская области, а также Золотоношский и Черкасский районы Черкасской области.

Напомним, в ночь на 23 января россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Запорожью. Под обстрелом оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура. По состоянию на вечер 23 января было известно о более полусотне раненых в результате атаки.

Также мы сообщали, что россияне регулярно обстреливают Херсонщину. В среднем ежесуточно под вражеским огнем оказываются 40 населенных пунктов области.