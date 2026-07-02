На Печерске в Киеве на месте взрыва образовалась воронка: фото

Воронка от взрыва. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Печерском районе Киева после российского обстрела 2 июля на месте попадания образовалась глубокая воронка. Прилегающие жилые здания получили серьезные повреждения — там разрушены фасады и выбиты окна.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE с места событий.

В Киеве на Печерске наблюдаются разрушения дорог и зданий в результате российской атаки

В Печерском районе Киева после российского обстрела, произошедшего 2 июля, на месте попадания образовалась большая воронка.

Последствия обстрела в Печерском районе 2 июля. Фото: Новини.LIVE

Мощная взрывная волна привела к значительным повреждениям: во многих домах выбиты стекла, а фасады подверглись серьезным разрушениям.

Воронка от взрыва. Фото: Новини.LIVE

Местные жители, оказавшиеся в эпицентре событий, делятся воспоминаниями о пережитом. Одна из жительниц района рассказала: «Напугались так, что говорить не могли. До сих пор меня трясет. Вот так я пережила. Как и в предыдущие разы, ведь это не впервые. Ну что я вам скажу. В моем возрасте это вообще...».

В настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба, коммунальные службы работают на местах поражения.

Новини.LIVE сообщали, что больше всего от ночного обстрела 2 июля пострадал Дарницкий район столицы, где вражеская атака частично уничтожила девятиэтажное здание. На месте разрушений продолжается спасательная операция, специалисты продолжают извлекать людей из-под завалов.

В целом в результате комбинированного удара ракетами и дронами по всему Киеву повреждено более 30 объектов. По состоянию на утро число жертв достигло 13 погибших и более 50 раненых, а министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир немедленно предоставить Украине больше систем ПВО и усилить санкции против России.