На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан

В Вышгородском районе будут обезвреживать российские мины и боеприпасы

В Киевской области саперные подразделения будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов. Поэтому на севере Киева, возможно, будут слышны взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Взрывы на севере Киева

Военная администрация столицы предупредила жителей северных районов Киева о том, что сегодня, 15 марта, днем они могут услышать звуки взрывов.

"Это будут работать наши саперы", — заверили в КМВА.

Что и где будет взрываться

Саперные подразделения на территории Киевской области будут заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов, оставшихся на территории региона после весенней оккупации и последующих обстрелов.

Саперы будут работать на территории Вышгородского района Киевской области. Так что звуки ликвидации российских боеприпасов, скорее всего, будут доноситься до пригородов Киева и северных районов столицы.

Напомним, что саперы до сих пор продолжают разминировать территорию Киевской области и ликвидировать оставленные российскими оккупантами боеприпасы. Так, в прошлый раз взрывы в Киеве были слышны 10 марта.

Фото: УНИАН