Нардепу Шевченко избрали меру пресечения
В Киеве суд избрал меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко. Он будет арестован на 60 суток, до 11 января следующего года.
Такое решение суд принял в пятницу, 15 ноября, сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Шевченко будет находиться под арестом
Согласно решению суда, Шевченко проведет в СИЗО минимум до 11 января.
В четверг нардепу Шевченко объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В чем обвиняют Шевченко
Напомним, 8 ноября руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что некоторые народные депутаты испытывают трудности с пониманием вопросов национальной безопасности. По информации СМИ, так он прокомментировал сообщения Шевченко.
А 14 ноября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины объявили подозрение нардепу Шевченко. По данным правоохранителей, он регулярно осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.
Читайте Новини.LIVE!