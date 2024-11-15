Нардепу Шевченко избрали меру пресечения

Нардеп Евгений Шевченко в зале суда Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве суд избрал меру пресечения народному депутату Евгению Шевченко. Он будет арестован на 60 суток, до 11 января следующего года.

Такое решение суд принял в пятницу, 15 ноября, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Согласно решению суда, Шевченко проведет в СИЗО минимум до 11 января.

В четверг нардепу Шевченко объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание в размере до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В чем обвиняют Шевченко

Напомним, 8 ноября руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что некоторые народные депутаты испытывают трудности с пониманием вопросов национальной безопасности. По информации СМИ, так он прокомментировал сообщения Шевченко.

А 14 ноября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины объявили подозрение нардепу Шевченко. По данным правоохранителей, он регулярно осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.