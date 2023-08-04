Коррупция на столичных мостах

Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Столичные мосты — болезненная тема как для киевлян, так и для местных властей. Киевляне ежедневно подвергают себя опасности, пользуясь аварийными мостами, а власть уже кучу лет ломает голову, как же привести их в порядок. Уже пробовали и так, и эдак, а заканчивается все одинаково — чередой коррупционных скандалов и незавершенной работой.

Редакция проекта "Наше Дело" в новом выпуске рассказала о том, почему критические объекты инфраструктуры доведены до аварийного состояния, а некоторые до сих пор не построены. А также кто выиграет тендеры на ремонты путепроводов, как пилят бюджетные средства, и кто, в конце концов, должен за это отвечать?

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Большая проверка мостов

23 июня 2023 года, по решению СНБО, правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине. В ее состав вошли представители следующих ведомств:

Министерства восстановления,

Министерства обороны,

Министерства внутренних дел,

Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий,

Агентства восстановления,

Укртрансбезопасности,

Государственной инспекции архитектуры и градостроительства,

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,

областных и Киевской городской военных администраций.

Возглавляет комиссию министр инфраструктуры Александр Кубраков. Свою работу инспекция начала со столицы.

"Первые наработки Комиссии показали, что столица является лидером аварийных мостов, в Киеве их процент критический — 15% от общего количества", — сообщили на официальном портале Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Балансодержателем мостов в столице является "Киевавтодор", который подчиняется местным властям. Согласно информации на сайте "Киевавтодора", на балансе предприятия находятся 176 единиц мостов и путепроводов.

Если учесть результаты правительственной комиссии, то получается, что каждый шестой мост аварийный. Особенно критическое состояние у мостов Метро и Патона.

"Была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами", — говорится в публикации Госагентства инфраструктуры Украины.

Мост Метро: пустые обещания реконструкции

Мост Метро построен еще в 1965 году. Эксперты отмечают, что при надлежащем уходе за сооружением, оно должно прослужить 100 лет. Однако на протяжении 58 лет реконструкция этого объекта не проводилась ни разу.

В 2018 году тогдашний заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявил о разработке проектно-сметной документации, после утверждения которой должны были начать капитальный ремонт моста.

Мост Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ремонт начали в 2019 году и, согласно информации КГГА, обошелся он почти в 2 миллиарда гривен (1 825 200,575 тыс. грн).

Но, конечно, ни о какой реконструкции там речь не шла, ведь это был только капитальный ремонт. А вот о полном восстановлении постройки заговорили в 2021 году.

"Обновление сооружения будут выполняться за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", — заявили в КГГА.

Проект так и не был реализован. В то же время Виталий Кличко уверяет, что обновление моста планируют начать со следующего года.

"Перестроить его стоит минимум 500 миллионов евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми мы до войны разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта.

С началом широкомасштабной войны совместные с европейскими партнерами проекты поставлены на паузу. Но город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту", — заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

Мост Метро. Фото: Новини.LIVE

Инженер-проектировщик Дмитрий Макагон утверждает, что таких расходов можно было избежать при регулярном ремонте сооружения.

"Дешевле будет сделать какой-нибудь такой текущий ремонт, залатать небольшие трещины, их поремонтировать, чем потом эта трещина раскрывается, туда попадает влага, откалываются большие куски бетона, обнажается арматура, она начинает коррозировать, и уже начинают такие процессы достаточно серьезные происходить.

Но, к сожалению, власти не очень любят делать ремонты, поскольку на том, что ты сделаешь ремонт, ты красную ленту не разрежешь", — рассказал Дмитрий Макагон.

Мост Патона: перебрасывание ответственности за реставрацию

Как отметила комиссия по проверке мостовых сооружений, мост Патона также находится в аварийном состоянии.

Он был построен еще в 1953 году. Реконструкция моста Патона проводилась только раз, и то в 2004 году.

В 2008 году его внесли в памятники архитектуры, а в 2018 году было проведено обследование сооружения, после чего КГГА заявила о дальнейшей реконструкции моста.

Однако архитектор Виктор Глеба отмечает, что никакие реконструкции моста Патона не могут быть проведены, ведь он является памятником архитектуры:

"Реконструкция памятников инженерии невозможна в Украине, есть закон об охране культурного наследия, там написано — объектом реконструкции памятник не может быть, только реставрация, реновация, приспособление. Неужели никто не читает законов? Зачем сделали проект реконструкции за пол миллиарда? Зачем работы провели? Это фикция, мост до сих пор в аварийном состоянии за 5 лет."

Архитектор Виктор Глеба. Фото: Новини.LIVE

Конечно, никакие реконструкции так и не провели. По словам Виталия Кличко, мост Патона в 2021 году передали в программу "Большое строительство". Но мост перешел в аварийное состояние в 2018 году. А Кличко на должности мэра с 2014 года.

Более того, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко утверждает, что с начала полномасштабного вторжения программа "Большое строительство" приостановлена, поэтому за мост Патона ответственны местные власти.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко. Фото: Новини.LIVE

"Соответственно, по этой программе реконструкция не будет проходить. Те письма, те предложения, которые шли от Кличко относительно содействия в Министерстве культуры, содействия в Министерстве инфраструктуры, содействия профильному комитету, все довольны и мы готовы поддерживать этот проект, но средства должны идти с местного бюджета, потому что программа не работает. И если программа не работает, то нельзя ставить под риск граждан, которые пересекают каждый день этот мост", — отметил Владимир Крейденко.

Подольско-Воскресенский мост: самый коррупционный долгострой

Проблема столицы — это не только мосты в аварийном состоянии, но и возведенные десятилетиями недостроенные сооружения и съедающие миллиарды из бюджета города.

Виталий Кличко в одном из эфиров заявил, что в отсутствие форс-мажоров уже через несколько месяцев в столице откроют Подольско-Воскресенский мост.

За десятки лет строительства Подольского мостового перехода чего только не случалось: то плавучий кран упал, то временные конструкции рухнули. Но главная беда — коррупционные скандалы, связанные со строительством.

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Новини.LIVE

В мае 2019 года Нацполиция начала досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств. Предварительно сумма нанесенного ущерба достигает 80 миллионов гривен.

"Полицейские выяснили, что в течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму свыше 4 миллиардов гривен. Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. А часть этих средств выведена в теневой оборот", — говорится в уведомлении Национальной полиции Украины.

В 2023 году прокуратура сообщила о подозрении директору коммунального предприятия и еще трем участникам, подозреваемым в растрате 104 миллионов гривен.

"Кроме того, в мае 2023 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации по факту растраты более 36 миллионов гривен из-за завышения стоимости работ. Ранее по этим же фактам в суд направлены обвинительные акты в отношении еще двух субподрядчиков", — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Шулявский путепровод: усталый столичный долгострой

Не обошлось без скандалов и строительство Шулявского путепровода. В 2017 году мост устал, произошло частичное разрушение конструкций путепровода: они упали на проезжую часть, из-за чего было повреждено несколько автомобилей. К счастью, тогда обошлось без жертв.

В результате столичные власти приняли решение о необходимости реконструкции транспортной развязки. Во время проведения реконструкции также не обошлось без инцидентов и скандалов — например, фонарные столбы рухнули, повредив не менее 9 автомобилей.

А вопрос с цехом номер 5, принадлежавшим заводу "Большевик", до сих пор не решен. И именно поэтому развязку не могут закончить.

Шулявский путепровод. Фото: wikipedia

Редакция проекта "Наше Дело" направила запросы в правоохранительные структуры, чтобы узнать, на какой стадии уголовные производства.

В некоторых случаях журналисты получили отписки, что досудебное расследование продолжается, но разглашать детали не могут, а бывало, что вообще не получали никакого ответа. Запросы направили и в КГГА.

"Ваш запрос сейчас в работе. Согласно закону о доступе к публичной информации, он прорабатывается. Срок выполнения — понедельник, это зависит от исполнителя, Департамента транспортной инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе КГГА.