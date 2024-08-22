Пожарные ликвидировали пожар в Белой Церкви на складе с фейерверками

Последствия пожара в Белой Церкви — в ГСЧС заявили о пострадавшем
Вечером 22 августа в Белой Церкви Киевской области вспыхнул масштабный пожар на складе фейерверков. Спасателям удалось ликвидировать пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Пожар в Белой Церкви 22 августа
Инцидент произошел около 18:00, когда на месте происшествия собралось 20 спасателей и 6 единиц техники. В 19:02 огонь был полностью укрощен. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек.
Стоит отметить, что на момент загорания склад использовался для хранения фейерверков, что привело к многочисленным взрывам, слышимым в разных частях города. Жители наблюдали густой черный дым, который был виден на большом расстоянии.
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