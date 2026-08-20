Ночная атака на Киевскую область: разрушены дома, есть погибший

Последствия российского нападения на Киев 20 августа. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ночь на 20 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области, применив беспилотники и ракеты различных типов. В результате ночного террора в Броварском районе погиб человек. Обновились данные о количестве пострадавших и их состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Киевской области и начальника Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Последствия российской атаки по Киевской области 20 августа

Этой ночью населенные пункты Киевской области оказались под массированным ударом российских крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.

Спасатели тушат пожар в разрушенном частном доме. Фото: ГСЧС

Больше всего от комбинированной атаки пострадали Броварской и Бориспольский районы. По состоянию на 07:00 утра глава областной государственной администрации Тимур Ткаченко подтвердил информацию об одном погибшем жителе Броварщины. Еще один человек в этом же районе получил травмы.

Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС

В то же время в Бориспольском районе ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц. Четверо из них были срочно госпитализированы в местную больницу с резаными и осколочными ранениями.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Вражеские удары и падение обломков привели к значительным разрушениям инфраструктуры. Только на территории Бориспольского района повреждения получили 14 частных домов, одно многоэтажное здание, автозаправочная станция и четыре складских помещения. Известно, что в результате взрывов восемь автомобилей были серьезно повреждены.

На местах попаданий разгорелись масштабные пожары. Спасатели тушили огонь на территории двух объектов топливной инфраструктуры, в жилом секторе и на складах.

Новини.LIVE сообщали, что ночные российские атаки привели к повреждению объектов железной дороги в Киевской области. Железнодорожники были вынуждены срочно изменить расписания и схемы движения пригородных электричек, курсирующих в Киев.

Между тем, по последним данным, массированный налет на Киев унес жизни 12 человек, а еще 33 жителя города получили травмы и ранения различной степени тяжести. Разрушениям и повреждениям подверглись гражданские здания в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах города.