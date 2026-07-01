Какие районы Киева больше всего нагреваются летом: данные спутников

Люди отдыхают на пляже в жаркую погоду в Киеве. Фото: УНИАН

В конце июня 2026 года из-за аномальной жары температура поверхности в некоторых украинских городах достигла рекордных значений, а Киев по отдельным показателям превзошёл максимальные показатели европейских столиц. Компания ЛУН проанализировала данные спутников Sentinel-3 и разработала интерактивные карты жары для ряда украинских и зарубежных городов, чтобы наглядно показать, почему важно сохранять зеленые зоны и водоемы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

Как нагревались города и страны мира из-за сильной жары

Компания ЛУН обнародовала результаты исследования тепловых зон для Киева, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Крыма, а также европейских городов — Варшавы и Парижа. С помощью спутников Sentinel-3A и Sentinel-3B европейской программы Copernicus специалисты зафиксировали температуру крыш, асфальта, почвы, воды и растительности в безоблачные дни с 26 по 29 июня 2026 года.

Измерения проводились с помощью теплового радиометра SLSTR около полудня, когда спутники находились на орбите. Авторы проекта подчеркивают, что обнародованные показатели отражают именно температуру поверхностей (Land Surface Temperature, LST), а не температуру атмосферного воздуха.

Самые высокие температурные показатели среди всех исследуемых локаций были зафиксированы именно на территории Украины. Так, поверхность Крыма разогрелась до +54,5 °C, а Одессы — до +52,9 °C.

Читайте также:

Температура поверхности в Крыму. Фото: ЛУН

Эти цифры превышают максимальные июньские значения в Варшаве, где зафиксировали +50,1 °C, и в Париже с показателем +47,2 °C. На экстремальный нагрев в Украине существенно влияют климатические условия, степные ландшафты и большие открытые пространства.

Карта поверхностей в Варшаве и пригороде. Фото: ЛУН

В пределах Киева абсолютный максимум в зоне наблюдения достиг +51,2 °C. Однако жарче всего было непосредственно в городских кварталах, на промышленных и крупных транспортных узлах, где приборы зафиксировали до +47 °C.

Карта районов Киева. Фото: ЛУН

На левом берегу столицы больше всего нагрелась Дарницкая промзона и окрестности Бортницкой станции аэрации, а на правом берегу сильнее всего нагрелись промышленные территории Подола и Оболони.

Карта Киева. Фото: ЛУН

В то же время Киевское водохранилище, река Днепр, Конча-Заспа и Голосеевский лес имели температуру на 10–15 °C ниже, чем сплошной бетон. Особенно заметный контраст наблюдается в Голосеевском лесу. Там поверхность остывала примерно до 20 °C, но на выходе из леса температура мгновенно подскакивала более чем на 5 °C.

Во Львове температурные максимумы пришлись на Кульпарков, Левандовку, промышленные кварталы и центральную часть города. Более прохладная температура наблюдалась в Брюховичах, Винниках и лесопарковых зонах.

Львов и температура по районам Фото: ЛУН

Ивано-Франковск сильнее всего прогрелся в центре и в районах с высокой плотностью застройки, продемонстрировав снижение температурных показателей лишь возле озёр и скверов.

Карта температур в Ивано-Франковске и области. Фото: ЛУН

В Одессе погодный контраст зафиксировали между раскаленным центром города и прохладным морским побережьем вместе с акваторией, которая естественным образом снижает температуру прилегающих улиц.

Карта жары в Одессе. Фото: ЛУН

«Сегодня города соревнуются не только за квадратные метры, но и за качество среды обитания. Зеленые зоны, водоемы и невысокая плотность застройки напрямую влияют на то, насколько комфортно людям жить во время летней жары. Данные спутников позволяют увидеть это очень наглядно: стоит отойти от сплошного асфальта и бетона к лесу или парку — и температура поверхности может быть ниже на 10–15 градусов. Именно поэтому при выборе жилья важно смотреть не только на квартиру, но и на окружающую среду», — отметила руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

Новини.LIVE ранее сообщали, что аномальная жара в Киевской области существенно ухудшает ситуацию в энергосистеме региона. Из-за чрезмерной нагрузки 1 июля в Киевской области введены графики отключений света для четырёх подгрупп.

Также Киевская область борется с последствиями недавней непогоды, которая привела к подтоплениям и падению деревьев. В то же время регион охватила засуха с чрезвычайным уровнем пожарной опасности. Наиболее угрожающая ситуация сложилась в Чернобыльской зоне, где спасатели до сих пор ликвидируют масштабный лесной пожар при температуре воздуха свыше +50 °C. Тушение пожара затрудняется тем, что местами проезд техники невозможен.