Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области arrow

Оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области

11 апреля 2024 11:29
обновлено: 11:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области
Пылающая ТЕС. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в городе Украинка на Киевщине. Это произошло во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, передает издание Интерфакс.

Читайте также:

Уничтожение ТЭС в Киевской области

По словам Готы, в результате попадания возник масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии пожарные пытаются ликвидировать огонь. Из-за атаки на энергетический объект ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", — сказал Гота.

Жителей Украинки предупредили об угрозе

В этой связи городской голова города Украинка Александр Туренко призвал жителей города плотно закрыть окна, не выходить на улицу, а также сделать запас питьевой воды.

Уничтожение ТЭС в Киевской области
Скриншот поста

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской и Запорожской областях.

Киев
война
Киевская область
обстрелы
сфера энергетики
оккупанты
ТЭС
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы