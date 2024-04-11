Оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области

Пылающая ТЕС. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в городе Украинка на Киевщине. Это произошло во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, передает издание Интерфакс.

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По словам Готы, в результате попадания возник масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии пожарные пытаются ликвидировать огонь. Из-за атаки на энергетический объект ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", — сказал Гота.

Жителей Украинки предупредили об угрозе

В этой связи городской голова города Украинка Александр Туренко призвал жителей города плотно закрыть окна, не выходить на улицу, а также сделать запас питьевой воды.

Скриншот поста

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской и Запорожской областях.