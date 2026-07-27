Организатора выставки в Киевской области поместили под стражу на 60 суток
27 июля 2026 14:22
Термінова новина
Суд назначил меру пресечения организатору трагической выставки военной техники в Киевской области Василию Гончаруку. Подозреваемого поместили под стражу на 60 суток без возможности внесения денежного залога. Мужчину арестовали непосредственно в зале судебных заседаний сразу после оглашения постановления.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию прокуратуры.
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