Отдавал здоровье в Чернобыле, а внука забрала Россия: история ликвидатора

Главная Киев Отдал здоровье в Чернобыле, а внука забрала Россия: история ликвидатора

Дата публикации 22 апреля 2026 08:45
76-летний Петр Гурин посещает памятник, посвященный его внуку Андрею, украинскому военнослужащему, погибшему в возрасте 26 лет в боях под Бахмутским заливом на востоке Украины. Фото: REUTERS/Анна Войтенко

Из 40 коллег, которые вместе с Петром Гуриным в 1986 году отправились в Чернобыльскую зону строить саркофаг, сегодня живы только пятеро. 76-летний ликвидатор поделился воспоминаниями о нечеловеческих условиях труда, сокрытии советской властью диагноза "лучевая болезнь" и собственной трагедии - потере внука в войне с Россией.

Об этом Петр Гурин рассказал в интервью журналистам Reuters, цитирует Новини.LIVE.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о советской лжи о серьезности ситуации

В этом году исполняется ровно 40 лет со дня самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества -0 взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

К ликвидации ее последствий Советский Союз привлек сотни тысяч ликвидаторов, среди которых был и Петр Гурин. В интервью международному агентству Reuters 76-летний мужчина рассказал о том, какую цену пришлось заплатить за "укрощение атомного зверя".

В июне 1986 года Гурина отправили в Зону отчуждения от компании, которая поставляла строительную технику. Его задачей было работать на экскаваторе: он грузил сухой бетон, смешанный со свинцом, для строительства защитного саркофага. Смены длились по 12 часов.

"Пыль была ужасная. Полчаса работали в респираторе, и в конце концов он становился (коричневым. — Ред.) как лук", — вспоминает ликвидатор.

Уже через четыре дня такой работы у мужчины проявились серьезные симптомы острого радиационного поражения: его беспокоила невыносимая головная боль, металлический привкус во рту, кровотечение и боль в груди. Состояние было настолько критическим, что Гурин думал, что ему остался жить недолго, буквально "день или два".

"Меня привезли в больницу, и врачи сначала сделали анализ крови. Они прокололи мне все пальцы, и из них вышла бледная жидкость, но крови не было", — рассказал он журналистам.

Несмотря на очевидные признаки радиационного облучения, советские врачи категорически отказывались ставить диагноз "лучевая болезнь " — в то время это было негласно запрещено. Вместо этого ликвидатору диагностировали вегето-сосудистую дистонию. После этого Гурин, который до аварии никогда не брал больничных, провел практически семь месяцев в медучреждениях. У него развились анемия, стенокардия и панкреатит.

По словам Гурина, из 40 его коллег, которые тогда поехали в Чернобыль, сегодня остались в живых только пятеро.

"Ни один чернобыльский человек не имеет хорошего здоровья. Это смерть от тысячи порезов", — констатирует он.

Война забрала 26-летнего внука у ликвидатора

Сейчас Петр Гурин вместе с женой Ольгой живет в Черкасской области. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и борьбу за получение специальной чернобыльской пенсии, мужчина находит утешение в музыке. Он очень часто играет на баяне и пишет стихи.

Однако последствия Чернобыля стали не единственной трагедией в жизни семьи. Полномасштабное вторжение России принесло новое горе — на фронте погиб их 26-летний внук Андрей Воробкало, которого бабушка с дедушкой воспитывали с четырех лет.

Ліквідатори ЧАЕС
Петр Гурин с государственными наградами. Фото: REUTERS/Анна Войтенко

Когда в 2022 году началась большая война, парень оставил работу в Греции и вернулся защищать Родину.

"Он оставил все позади и пришел защищать Украину. Мы постоянно думаем об Андрее", — рассказал ликвидатор у мемориального камня в Холодном Яру.

Новини.LIVE ранее рассказывали об истории украинского ученого Сергея Мирного, который в 1986 году ликвидировал аварию в Чернобыле, а в 2022 году неожиданно очень помог Силам обороны нанести удар по российским войскам. Оказалось, что небольшая камера, которая была прикреплена на одном из магазинов в зоне ЧАЭС, зафиксировала колонны российской техники, поэтому Сергей помогал установить местонахождение врагов.

Также журналисты "Факты" показали, как и чем живет Чернобыльская зона сейчас, какие звери там встречаются, а также существуют ли там мутанты.

Киевская область Чернобыльская АЭС радиация Чернобыль
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
