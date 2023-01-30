Атмосферные фото центральных районов Киева

Мрачный и величественный Киев: эмоции города глазами Новини.LIVE
Несмотря на постоянные отключения электроэнергии и сигналы воздушных тревог, киевляне не падают духом и продолжают заниматься привычными делами. А зима — это особенная пора, когда город становится по-особому уютным.
Фотокорреспондент Новини.LIVE показал столицу, которая завораживает каждого своим величеством и красотой.
-
В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины
-
Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз
-
Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
-
Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
-
Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
-
Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать
-
Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой
-
Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам
Эмоции города Киев
Столица продолжает жить в привычном темпе в условиях полномасштабной войны и даже эти трудности не стали препятствием для местных жителей. Массовые отключения электроэнергии в городе не помешали жителям столицы заниматься своими привычными делами — Киев начинает готовиться к весне. Мы ведь понимаем, что теплые весенние дни и долгожданная победа Украины уже очень близко.
Фото: Новини.LIVE