Атмосферные фото центральных районов Киева

Атмосфера вечернего Киева

Несмотря на постоянные отключения электроэнергии и сигналы воздушных тревог, киевляне не падают духом и продолжают заниматься привычными делами. А зима — это особенная пора, когда город становится по-особому уютным.

Фотокорреспондент Новини.LIVE показал столицу, которая завораживает каждого своим величеством и красотой.

Эмоции города Киев

Столица продолжает жить в привычном темпе в условиях полномасштабной войны и даже эти трудности не стали препятствием для местных жителей. Массовые отключения электроэнергии в городе не помешали жителям столицы заниматься своими привычными делами — Киев начинает готовиться к весне. Мы ведь понимаем, что теплые весенние дни и долгожданная победа Украины уже очень близко.

Фото: Новини.LIVE