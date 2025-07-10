Последствия ночной атаки на Киев в ночь на 10 июля 2025 года

Последствия атаки БпЛА на Киев ночью 10 июля 2025 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ночью в четверг, 10 июля, россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате атаки есть повреждения в разных районах города. Известно о более десятке пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Киеве Виталий Кличко.

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Последствия атаки на Киев ночью 10 июля

В Шевченковском районе спасатели работают в жилом доме, где после падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам также упали обломки. По одному из адресов возникло возгорание. На местах работают все службы.

В Дарницком районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

В Соломенском районе есть падении обломков по двум адресам. На одной из локаций загорелась крыша нежилого здания.

В Голосеевском районе падение обломков привело к возгоранию грузовика.

Также обломки БпЛА упали на территории нежилой застройки в Подольском районе.

По состоянию на 04:03 было известно о пяти пострадавших, четырех из которых госпитализировали. В 05:15 количество травмированных возросло до 12: трем людям оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 05:42, по информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, количество травмированных возросло до 13 человек. В 06:11 глава ГВА сообщил, что есть двое погибших.