Убытки на сотни тысяч — в Киеве закупили дорожную соль по завышенной цене

Соль, которую закупили по завышенной цене. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве чиновник растратил 900 тысяч гривен государственных средств. По завышенной цене приобрели дорожную соль.

Об этом сообщила полиция Киева в пятницу, 10 января.

Читайте также:

Растрата почти миллиона госсредств

Как отметили в полиции, о подозрении сообщили руководителю одного из коммунальных предприятий Киева. Начальник дорожно-эксплуатационного управления Подольского района обеспечил победу в тендере компании, которая предлагала товар по завышенной цене. Речь идет о закупке технической каменной соли.

"Следовательно, убытки местному бюджету, в результате действий правонарушителя, составили около 900 тысяч гривен", — отметили в полиции.

Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

В Киевской городской прокуратуре добавили, что каменная соль, которую закупили по завышенной цене, к тому же не соответствовала требованиям, указанным в ДСТУ. Договор коммунальное предприятие и подрядная организация заключили в декабре 2022 года. Речь идет об общей сумме — около 11 млн грн.

Закуплена соль. Фото: Киевская городская прокуратура

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева чиновнику сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Чиновнику сообщают о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, должностных лиц госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" подозревают в сговоре с частными бизнесменами. По версии следствия, служащие покупали технику и заказывали ремонты у "нужных" предпринимателей по завышенным ценам.

Одесское коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендер на сумму свыше 20 миллионов гривен. Эти средства пойдут на восстановление дорожного покрытия и засыпку траншей после аварийных ремонтов теплосетей.