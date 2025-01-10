Убытки на сотни тысяч — в Киеве закупили дорожную соль по завышенной цене

Чиновник Киева переплатил почти миллион грн на закупке соли
В Киеве чиновник растратил 900 тысяч гривен государственных средств. По завышенной цене приобрели дорожную соль.
Об этом сообщила полиция Киева в пятницу, 10 января.
Растрата почти миллиона госсредств
Как отметили в полиции, о подозрении сообщили руководителю одного из коммунальных предприятий Киева. Начальник дорожно-эксплуатационного управления Подольского района обеспечил победу в тендере компании, которая предлагала товар по завышенной цене. Речь идет о закупке технической каменной соли.
"Следовательно, убытки местному бюджету, в результате действий правонарушителя, составили около 900 тысяч гривен", — отметили в полиции.
В Киевской городской прокуратуре добавили, что каменная соль, которую закупили по завышенной цене, к тому же не соответствовала требованиям, указанным в ДСТУ. Договор коммунальное предприятие и подрядная организация заключили в декабре 2022 года. Речь идет об общей сумме — около 11 млн грн.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева чиновнику сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.
Напомним, должностных лиц госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" подозревают в сговоре с частными бизнесменами. По версии следствия, служащие покупали технику и заказывали ремонты у "нужных" предпринимателей по завышенным ценам.
Одесское коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендер на сумму свыше 20 миллионов гривен. Эти средства пойдут на восстановление дорожного покрытия и засыпку траншей после аварийных ремонтов теплосетей.
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