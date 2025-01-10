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Чиновник Киева переплатил почти миллион грн на закупке соли

10 января 2025 10:34
Ольга Антоновская - редактор
Убытки на сотни тысяч — в Киеве закупили дорожную соль по завышенной цене
Соль, которую закупили по завышенной цене. Фото: Киевская городская прокуратура
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве чиновник растратил 900 тысяч гривен государственных средств. По завышенной цене приобрели дорожную соль.

Об этом сообщила полиция Киева в пятницу, 10 января.

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Как отметили в полиции, о подозрении сообщили руководителю одного из коммунальных предприятий Киева. Начальник дорожно-эксплуатационного управления Подольского района обеспечил победу в тендере компании, которая предлагала товар по завышенной цене. Речь идет о закупке технической каменной соли.

"Следовательно, убытки местному бюджету, в результате действий правонарушителя, составили около 900 тысяч гривен", — отметили в полиции.

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Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

В Киевской городской прокуратуре добавили, что каменная соль, которую закупили по завышенной цене, к тому же не соответствовала требованиям, указанным в ДСТУ. Договор коммунальное предприятие и подрядная организация заключили в декабре 2022 года. Речь идет об общей сумме — около 11 млн грн.

Украли деньги на закупке соли
Закуплена соль. Фото: Киевская городская прокуратура

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева чиновнику сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Чиновник растратил 900 тыс. грн
Чиновнику сообщают о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, должностных лиц госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" подозревают в сговоре с частными бизнесменами. По версии следствия, служащие покупали технику и заказывали ремонты у "нужных" предпринимателей по завышенным ценам.

Одесское коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендер на сумму свыше 20 миллионов гривен. Эти средства пойдут на восстановление дорожного покрытия и засыпку траншей после аварийных ремонтов теплосетей.

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