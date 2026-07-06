После удара РФ в Вишневом без газа остались около 300 домов

Последствия атаки РФ на Вишневое. Фото: Группа "Нафтогаз"/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Вишневом Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после российского ракетного удара. Из-за повреждений газовой инфраструктуры без газоснабжения остаются около 300 частных домов.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

В Вишневом 300 домов остались без газа

По словам Сергея Корецкого, на месте работают более 50 специалистов Группы "Нафтогаз" (ГАЗМЕРЕЖИ), которые задействовали 20 единиц специальной техники. В результате атаки были повреждены газопроводы, также зафиксированы многочисленные утечки газа.

В настоящее время аварийные бригады обследуют газораспределительные сети в зоне поражения, устраняют повреждения и проводят работы по скорейшему и безопасному восстановлению газоснабжения.

В компании отметили, что газовики работают в координации со спасателями и другими экстренными службами, которые ликвидируют последствия российского удара.

Также Сергей Корецкий выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в результате атаки РФ.

Заявление Сергея Корецкого. Скриншот: Facebook

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в результате российской атаки этой ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за всё время полномасштабного вторжения. Повреждено 13 гектаров жилой застройки.

"На месте работают 500 спасателей ГСЧС Украины и более 400 сотрудников Национальной полиции Украины.

Благодарю министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Киевской ОГА Николая Калашника за качественную координацию работы. Искренняя благодарность всем спасателям, саперам, коммунальщикам — всем, кто ликвидирует последствия вражеского обстрела и возвращает общину к жизни", — написала Юлия Свириденко в Facebook.

Новини.LIVE сообщали, что в Вишневом Киевской области в результате российской атаки ранения получили 48 человек. Из них 20 госпитализированы в медицинские учреждения, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это событие. Он заявил, что Служба безопасности Украины и разведка должны подробно установить все обстоятельства событий, произошедших в Вишневом.