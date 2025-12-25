Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Київщині прогриміли вибухи — в ОВА назвали причину

На Київщині прогриміли вибухи — в ОВА назвали причину

Ua
Дата публикации 25 декабря 2025 03:45
Що відомо про нічні вибухи на Київщині 25 грудня 2025 року
Термінова новина

Вибухи лунають на Київщині зараз, уночі в четвер, 25 грудня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

Реклама
Читайте также:

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 25 грудня  

Станом на 03:40, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з півдня Чернігівщини летіли на Київщину: Бориспіль або Київ.

О 03:43 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 25 грудня 

Станом на 03:45 тривога, крім Київщини, триває в Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Дніпропетровщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Київ.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации