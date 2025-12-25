Що відомо про нічні вибухи на Київщині 25 грудня 2025 року

Термінова новина

Вибухи лунають на Київщині зараз, уночі в четвер, 25 грудня. У Київській області триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомили, що в регіоні є ворожі БпЛА, по яких працюють сили ППО.

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 25 грудня

Станом на 03:40, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з півдня Чернігівщини летіли на Київщину: Бориспіль або Київ.

О 03:43 у Київській ОВА попередили про роботу ППО. Громадян закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги й дотримуватися інформаційної тиші: не фіксувати й не поширювати в інтернеті роботу військовослужбовців.

Де оголосили повітряну тривогу вночі 25 грудня

Станом на 03:45 тривога, крім Київщини, триває в Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Дніпропетровщини, Донеччини, Харківщини, Чернігівщини та Київ.