У Києві прогриміли вибухи: є пошкодження, постраждали люди

Ua
Дата публикации 16 апреля 2026 02:59
Уночі в четвер, 16 квітня, у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю ракетами. Працювала ППО.

Про швидкісні цілі в напрямку Києва тричі повідомляли Повітряні Сили ЗС України. 

Що відомо про ракетний удар

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 02:32. О 02:34, 02:38 і 02:39 військові зазначали, що з півночі на столицю є швидкісні цілі. 

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко о 02:35 зазначив, що ворог атакує місто ракетами, і закликав усіх жителів і гостей Києва залишатися в укриттях, доки не оголосять відбій.

Міський голова Києва Віталій Кличко о 02:37 повідомив про роботу ППО, а о 02:47 зазначив, що в Шевченківський район викликали медиків — бригада вже виїхала. 

Станом на 02:51 зафіксували наслідки удару в Оболонському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі. О 02:54 Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження також зафіксували в Подільському районі.

Мария Чекарёва
