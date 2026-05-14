На Київщині лунають вибухи: в ОВА назвали причину

Вибухи чутно на Київщині вночі, у четвер, 14 травня. У Київській області триває повітряна тривога. Є загроза ракетних і дронових ударів.

У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксували БпЛА — працює ППО, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи на Київщині вночі 14 травня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:50, а в усіх районах Київщини — о 00:52. Станом на 01:45, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, групи БпЛА із Дніпропетровщини перебували на Полтавщині та тримали курс на Київщину.

О 02:17 в ОВА закликали громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Також нагадали про важливість інформаційної тиші: фіксувати та викладати в мережу роботу захисників України не можна.

Повітряна тривога вночі 14 травня

Станом на 02:32 14 травня червоні на карті повітряних тривог усі області за винятком Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Хмельницької, Чернівецької та Рівненської.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Київську МВА повідомляв, що в ніч проти 12 травня росіяни завдали удару по Києву. Уламки БпЛА впали на дах 16-поверхівки. Спалахнула пожежа.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Києва писав, що вночі 12 травня РФ атакувала Київщину ударними безпілотниками. У Фастівському районі горів дитячий садочок. Обійшлося без жертв.