У Києві внаслідок балістичних ударів спалахнули пожежі
8 июля 2026 01:05
Термінова новина
Уночі в середу, 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Спалахнули пожежі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Києва вночі 8 липня
У Деснянському районі внаслідок влучання ракети горять складські приміщення.
У Святошинському районі сталося займання в нежитловій будівлі.
Новина доповнюється
Читайте Новини.live!