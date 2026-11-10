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Главная Киев РФ обстріляла соцзаклад на Київщині: є поранені

РФ обстріляла соцзаклад на Київщині: є поранені

Ua
10 ноября 2026 00:14
Увечері 9 листопада 2026 року РФ обстріляла соцзаклад у Переяславі
Термінова новина

Пізно ввечері в понеділок, 9 листопада, російські військові завдали удару по Переяславу на Київщині. Під обстрілом опинився будинок комунальної власності — заклад, де мешкають люди, які потребують соціальної підтримки та догляду. Двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Переяслава ввечері 9 листопада 

Поранених доправили до лікарні. Усіх людей, які в момент атаки перебували в закладі, евакуювали. Будівля установи частково зруйнувалася. 

На місці атаки працюють медики, рятувальники та правоохоронці. 

"Важливо, щоб зараз кожен із них (мешканців соцзакладу, — Ред.) був у безпеці та отримав необхідну підтримку... Координуємо всі необхідні дії, щоб допомогти людям і забезпечити їхнє безпечне розміщення", — зазначив очільник ОВА.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка повідомляв, що 9 листопада армія РФ обстріляла Вишгородський район Київщини. Загинула 82-річна жінка, а ще двоє людей зазнали травм. Зруйнувалися двоповерховий будинок і гараж.

Також Новини.LIVE писав про наслідки російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада. У Солом'янському районі постраждали люди, зокрема 14-річний підліток. Біля п'ятиповерхівки утворилася вирва.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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