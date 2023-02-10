В Киеве обломки российской ракеты повредили частный жилой сектор

Взрывотехники собирают обломки сбитой вражеской ракеты

В Киеве в Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пожар в результате повреждений не возник, на месте работают ГСЧС и взрывотехники. Повреждены окна в четырех домах, крыша в одном, а также два автомобиля.

"Громко было и видно. Такой сильный взрыв, аж присели и стекло посыпалось", — говорит владелец одного из домов.

Взрывотехники собирают обломки сбитой вражеской ракеты. Люди от помощи спасателей и медиков отказались.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.