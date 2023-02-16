ДТЭК предупредил о завтрашних замерах электропотребления в Киеве

Киев будет со светом: в ДТЭК предупредили о завтрашних замерах электропотребления
В Киеве завтра, 17 февраля, не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света. В столице будут производить замеры электропотребления.
Об этом сообщает ДТЭК.
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"17 февраля "Укрэнерго" будет определять актуальные показатели потребления электроэнергии в столице. В связи с этим в Киеве завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков", — рассказали в ДТЭК.
Однако, как добавили в ДТЭК, в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах столицы возможны отключения по графику.
Если завтра у киевлян исчезнет свет, то им советуют проверить статус отключений на сайте ДТЭК Киевские электросети. Электроснабжение может исчезнуть из-за локальной аварии или сетевых ограничений. В случае отсутствия информации на сайте можно написать ДТЭК в частные сообщения на странице Facebook или обратиться в колл-центр и оставить заявку.
Напомним, Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Сейчас в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории.
Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, оккупированная ЗАЭС — это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны.